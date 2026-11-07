Leds para Morea

La localidad de Morea comenzó a modernizar su alumbrado público con la instalación de nuevas luminarias LED. Estos trabajos forman parte de un plan municipal destinado a actualizar la infraestructura lumínica en las distintas comunidades del interior del distrito. Las tareas se ejecutan en el marco de los convenios suscriptos por la Intendendencia junto a la Cooperativa Eléctrica de Dudignac.

El proyecto contempla la colocación de un total de ocho dispositivos LED, sobre la avenida 9 de Julio y en los accesos al predio del balneario local.

Desde la comuna destacaron que la iniciativa tiene como objetivos principales optimizar las condiciones de visibilidad en la vía pública, reforzar la seguridad urbana y avanzar hacia estándares de mayor eficiencia energética, con el fin de contribuir a la calidad de vida de los habitantes de la región.