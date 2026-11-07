Problemas que trae la humedad en el tomate

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

De seguir la primavera con alta humedad y poca luminosidad, los tomates la van a pasar mal sí no hacemos nada. Los hongos y virus los perjudican, acortando la vida de la planta y generando menor producción y calidad. Siempre antes de actuar es necesario conocer los cambios que ocurren en el ciclo de la planta y los períodos de uso de fitosanitarios.

La planta una vez emergida tiene un período vegetativo que va de los 20 a 50 días. Posterior a eso, el mes siguiente es de los racimos florales.

Dentro de los hongos más comunes en el tomate tenemos al Mildiu, que se puede reconocer manchas de color verde claro a amarillo en su borde. Con el avance del patógeno muere ese tejido y, sí miramos el envés de la hoja, aparece el moho blanco o grisáceo. Las condiciones predisponentes son cuando la humedad supera el 85 por ciento y las temperaturas van entre 10 y 25 grados.

La Mancha foliar o Alternaria se diferencia de la anterior por ver ser circulares con anillos amarillos. Septoriosis se diferencia por presentar manchas más chicas y se ven puntos negros que son las fructificaciones del hongo. Oidio es un hongo de fácil reconocimiento por ser un moho blanco. El tallo y hojas también puede ser afectado por Botritis, moho gris que afecta el área de fotosíntesis.

Hay dos virus que pueden avanzar bajo estas condiciones: el rizado amarillo, que si está presente lo reconocemos por enrollar la hoja, y el

virus del bronceado, que está presente si vemos círculos con deformaciones.

Hay herramientas que nos ayudan sí son usadas bien. Productos a base de Cobre, usado mucho para la prevención y frena también el avance de Mildiu. El Clortalonil ataca a hongos foliares. Pero lo importante es conocer el síntoma para poder diagnosticar.