Poda por mutilación: Consecuencias

Por Ing. Agr / Paisajista Florencia Céspedes

Meses atrás, desde el medio, le brindamos información sobre poda de árboles y algunos conceptos básicos. Bien, ahora queremos mostrarle las consecuencias de lo que fue la mutilación, para no hacer lo mismo el año que viene: Las fotos de estos Liquidambar no dejan dudas de la falta de educación por parte de propietarios y gente que hace el trabajo. Uno se ve seco y el otro está intentando arrancar.

Tener un árbol urbano no es tarea sencilla. Todo comienza con la elección de la especie. Hoy, por comentarios, se elige el Fresno Rojo, varios errores se cometen, no se pregunta ancho de vereda, metros cuadrados de verde, horas de luz, los que ponen Palmeras no miran si hay una línea de media o alta tensión, y vale lo mismo para lo subterráneo. Les doy un ejemplo claro y es el Jacarandá. Puesto una vereda de 3 metros y sin cantero o con nylon con piedras traerá muchos problemas, la raíz va a ocupar volumen y romperá cemento.

Muchos no saben que el arbolado urbano es sumamente importante por generar el oxígeno que respiramos, tomar dióxido de carbono del aire para fabricar un carbohidrato, bajar la temperatura, más humedad, absorber contaminantes emanados por los vehículos y vida para la flora entre otras cosas. Una vez elegida la especia, viene otro punto clave que decidirá la vida de la planta y es la poda de formación, las imágenes son un reflejo de lo que se vé en las veredas.



La»mutilación» genera un efecto plumero con ramas extensas y débiles, con sombra tardía y reduciendo la vida de la planta. Me animo a decir que no se hace poda de formación en la ciudad porque, desde lo técnico, es aquella que busca tener una planta equilibrada para soportar su peso en estado adulto. Se busca también la buena entrada de luz así aleja a los patógenos, por último, seguridad a los transeúntes u objetos que pueda haber a su alrededor.

Una vez alcanzada la adultez del árbol viene el mantenimiento y acá se vé otro problema. Miren miren las imágenes, ya que se poda por «costumbre, suciedad, altura, etc, etc». Se debe ir por otro camino, pararse frente al árbol y analizar los siguientes puntos: paso de peatones, cables, ramas secas, cruzadas o enfermas.

El hacer las cosas bien permite adelantar la sombra, reduce los riesgos de daño por tormentas severas al no tener ramas débiles «chupones» y optimizar la inversión ya que un ejemplar de estos es duradero.

Problemas que nosotros mismos buscamos, renegamos con la altura por no considerar las luminarias y raíces por error en la elección o no dejar un espacio suficiente para qué desarrollen no normalidad y/o poder intervenir en caso de necesidad.

En fin, todo lo que se habla son supuestos, los problemas son generados por nosotros al elegir o hacer malas intervenciones, no creamos todo lo que nos dicen o vemos y miremos cosas que hicimos e hicieron para sacar nuestras propias conclusiones y poder mejorar en el futuro.