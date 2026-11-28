La primera edición del Casares Rock Festival se celebrará el domingo 13 de diciembre en el Club Amparo de Carlos Casares, con una programación centrada en el rock nacional, presencia de artistas de 9 de Julio y la participación de Beto Ceriotti, histórico bajista de Almafuerte.

Un festival de rock nacional impulsado íntegramente por iniciativa privada reunirá en el centro de Carlos Casares a bandas locales,

El encuentro se desarrollará en el salón del Club Amparo entre las 18: