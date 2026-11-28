La primera edición del Casares Rock Festival se celebrará el domingo 13 de diciembre en el Club Amparo de Carlos Casares, con una programación centrada en el rock nacional, presencia de artistas de 9 de Julio y la participación de Beto Ceriotti, histórico bajista de Almafuerte.
Un festival de rock nacional impulsado íntegramente por iniciativa privada reunirá en el centro de Carlos Casares a bandas locales, referentes regionales y músicos llegados desde la ciudad de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará en el salón del Club Amparo entre las 18:00 y la 1:00 de la madrugada, con entradas anticipadas a $15.000. Según explicó Darío, uno de los dos organizadores a cargo del proyecto, en di{alogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) el evento no cuenta con respaldo municipal ni institucional y apuesta a un formato cerrado para evitar suspensiones o contratiempos por las condiciones meteorológicas. Para la organización, el principal atractivo radica en la relación entre precio y propuesta artística: el valor de la entrada anticipada equivale a $3.000 por banda, una cifra que definieron como popular y accesible para el público de la región.
La programación musical abarca distintos clásicos y vertientes del rock argentino a través de cinco presentaciones:
El Ensamble (Carlos Casares): abrirá la jornada con un repertorio dedicado a obras de Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta.
Monorriel (Carlos Casares): sumará versiones de temas de La Renga.
Fer Solo (Buenos Aires): con un tributo acústico a los Redondos
Purple Haze (9 de Julio): encabezada por Emanuel Medina —músico nacido en Carlos Casares y radicado en 9 de Julio—, interpretará clásicos de Viejas Locas y Pity Álvarez.
Cretácico (Buenos Aires): cerrará la noche con un homenaje a Almafuerte y a Ricardo Iorio, con la participación de Beto Ceriotti, histórico bajista de la banda.
Feria, gastronomía y desfile cultural
Más allá de los recitales, la jornada incluirá actividades paralelas pensadas para ampliar la convocatoria en el salón del Club Amparo. Habrá puestos de artesanos locales y visitantes de 9 de Julio, entre ellos una emprendedora especializada en trabajos con soga y una tatuadora que realizará diseños a precios accesibles durante el evento. El patio de comidas ofrecerá hamburguesas, choripanes, tacos y panchos, junto con un sector de juegos y espacios gamer. Y adem{as, se presentarán las postulantes a representante cultural del partido de Carlos Casares —instancia vinculada a la tradicional Fiesta del Girasol que se celebra en febrero—, acompañadas por representantes consagradas de otras localidades.
De las fiestas retro a la proyección regional
El festival surge como evolución de un ciclo de fiestas mensuales con música de los años 80 y 90 realizado durante 2026 en un espacio más reducido, donde también participaron grupos de 9 de Julio. El salto a un formato de mayor escala busca responder a la demanda de mayor oferta musical en la zona.
Los organizadores destacaron el estricto cumplimiento de los horarios —con cierre previsto a la 1:00 por la jornada laboral del día siguiente— como clave para consolidar el formato. Si la convocatoria acompaña, proyectan realizar una nueva fecha de rock dentro de unos cuatro meses y establecer una segunda edición del festival en 2027.
Desde 9 de Julio ya se registraron compras anticipadas, que continúan disponibles a través del teléfono 2395 43 98 67.