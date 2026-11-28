En diálogo con Agro 9 Radio, el jefe de la agencia local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Lisandro Torrens, analizó el impacto del granizo en el partido de 9 de Julio, el avance de los cultivos de fina y gruesa, las perspectivas climáticas para diciembre y los ensayos productivos en marcha.

A9R — ¿Qué pudieron observar tras la caída de piedra en sectores del partido de 9 de Julio?

Lisandro Torrens — Lo que tenemos registrado desde el INTA y en forma personal —porque me tocó en un lotecito de la familia— es piedra a la altura de Norumbega. Todo lo que es entre Norumbega y la ruta 65 tuvo el mayor daño. Los más perjudicados fueron los cultivos de trigo, donde se produjo un desgrane importante; no tiró al piso el cultivo ni lo quebró, pero estimamos que el desgrane es relevante. Los maíces, que estaban en estado V3 o V4, sufrieron mucha pérdida de hoja, aunque están en una etapa en la que pueden recuperarse. Esas hojas más adelante el cultivo las va a eliminar por falta de luz; puede haber alguna merma en el rendimiento, pero es difícil estimarla ahora.

A9R — ¿El daño se concentró solo en esa franja o alcanzó también a Dudignac o Mulcahy?

LT —No tengo registro de Dudignac, pero sé que hubo algo en Mulcahy. Fue una manga que fue pasando por esa zona. Entre el cruce del camino que viene de Morea y el que va para Mulcahy cayó granizo, muy poquito, sin daños, y en Mulcahy también hubo registros menores. El daño más focalizado —porque ese día recorrí desde Mulcahy hacia Norumbega— estuvo en la franja entre Norumbega y la ruta 65.

A9R — A fines de noviembre, con días de sol y altas temperaturas, el trigo empieza a prepararse para la cosecha. ¿Cómo está el cultivo?

LT — Era lo que no queríamos: estos días con altas temperaturas y sol aceleran el llenado de grano del trigo. Al recorrerlos se ve que los cultivos se están adelantando, lo que acorta el período de llenado y puede tener algún efecto negativo en el peso de mil granos. De todos modos, los cultivos se ven muy lindos y, pese a las heladas en encañazón que dañaron tallos principales y hoy muestran espigas blancas —a veces confundidas con fusarium—, entendemos que vamos a tener un rendimiento más que aceptable.

A9R — ¿De qué depende que la calidad y el rendimiento acompañen?

LT — Va a depender mucho del paquete tecnológico que aplicó cada productor. Al inicio de la siembra la urea tenía un costo muy elevado y quienes compraron caro hicieron un planteo conservador en nitrógeno; después, al ir resolviéndose el conflicto bélico, la urea bajó y quienes compraron a un precio más acomodado apuntaron a mayor potencial. Los suelos de 9 de Julio son arenosos y de baja materia orgánica, por lo que son muy demandantes de nitrógeno: las restricciones se pagan en rendimiento y, sobre todo, en calidad.

A9R — ¿Cómo vienen el maíz y la soja, y qué pasa con la humedad en los lotes que faltan sembrar?

LT — En maíz temprano hubo alguna pérdida puntual por anegamiento en lotes muy tempranos, pero el estado general es muy bueno. Con la soja el clima permitió avanzar con bastante normalidad y quedan pocos lotes por sembrar, salvo aquellos retrasados por verdeos de invierno donde no había dónde mover la hacienda, que hoy tienen falta de humedad. En los primeros cinco o seis centímetros de suelo la humedad está muy justa por el viento y el sol; los lotes con buena cobertura y barbecho anticipado todavía conservan humedad para sembrar, mientras que los compactados o con menor manejo obligan a frenar y esperar lluvias. De seguir sin precipitaciones, podría haber problemas para la soja de segunda y el maíz tardío.

A9R — ¿Qué perspectivas climáticas se esperan para diciembre?

LT — A esta altura íbamos a estar tapados de agua, pero a nivel local el clima puede variar mucho. En la zona de Junín hacia arriba llovieron más de cien milímetros el otro día, y en Chivilcoy también hubo lluvia y piedra, pero acá no se dieron las condiciones. El fenómeno de El Niño asegura un frente de tormenta por semana, pero depende de cómo se posicione el anticiclón del Atlántico y de la mezcla de clima continental y oceánico que tenemos. Octubre fue muy llovedor y noviembre no tanto; si diciembre se parece a octubre, ya nos agarra con los cultivos sembrados y otra demanda atmosférica. Desde hace años, tras la pandemia, no tenemos un año climáticamente normal, por lo que hay que prepararse tanto para excesos como para faltas de agua y apuntar al manejo a largo plazo.

A9R — ¿Qué novedades y ensayos está desarrollando el INTA local?

LT — Estamos haciendo ensayos de gruesa junto a Tribus y, con Geoagro, Juan Fage y Hassa, trabajamos en densidad de siembra por ambiente para soja —algo ya muy avanzado en maíz—, evaluando loma, bajo y tendido productivo con los primeros recuentos de plantas logradas. También retomamos mediciones en ganadería, como producción de forraje en alfalfas puras, pasturas consociadas y verdeos de verano e invierno para actualizar datos.