Los concejales de La Libertad Avanza, Sol Ormaechea y Luis Moos, se acercaron a ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) para hacer una aclaración pública respecto a la participación de su espacio en la comisión vial municipal. Al respecto, Moos explicó que «la aclaración surge porque hace pocos días, en un medio colega de ustedes, el presidente de la Sociedad Rural hizo declaraciones sobre la no participación de La Libertad Avanza en la comisión que busca gestionar la red vial municipal. Nosotros asistimos como bloque a la primera reunión y, apenas salimos, la intendenta municipal anunció todo el esquema que se iba a llevar adelante. En primer lugar, consideramos que se trataba de un hecho consumado y no de un verdadero ámbito de discusión para mejorar la crítica situación que atraviesa el municipio. Pero respecto a los dichos del presidente de la Sociedad Rural —quien sostuvo que hay que participar por respeto a quienes nos votaron—, quiero hacer un breve repaso de nuestra relación con algunos directivos de esa entidad. Vos recordarás, porque sos una persona muy informada, que en plena inundación la Sociedad Rural organizó una reunión de productores. En esa oportunidad, la concejal Sol Ormaechea, aquí presente, planteó que asistiríamos juntos porque ambos somos productores agropecuarios. La respuesta de Fernando Mato fue: «No, ustedes no pueden venir porque son concejales». A los pocos días vino la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y propuso mantener una reunión con nosotros y con dirigentes de la cuarta sección electoral.

TPT: Y de otras localidades para reunirse con ella…

Luis Moos: Claro, para dialogar sobre los problemas comunes que nos afectaban en ese momento. Estuvimos esperando más de una hora en la Sociedad Rural, que era el lugar pactado, hasta que nos informaron que no podíamos reunirnos allí. Terminamos en un bar céntrico, en la esquina de La Rioja y Vedia, charlando durante más de dos horas para evacuar todas nuestras inquietudes. Pero no solo eso: también ocurrió un episodio en Carlos Casares, donde un representante de la entidad agredió de muy mala manera a nuestro candidato a senador por la cuarta sección electoral, con quien todos saben que tengo un vínculo familiar.

TPT: Te referis a Gonzalo Cabezas.

Luis Moos: Gonzalo Cabezas, exactamente. Cuando se habla de integrarse, compartir y dialogar, yo siempre repito una frase: «No creo en lo que me dicen que me quieren, a mí demostrármelo«. Y lo que han demostrado algunos integrantes de esta entidad fue todo lo contrario. En aquella primera reunión teníamos todo el derecho a participar como productores agropecuarios, pero el hecho de ser concejales nos inhabilitó. Eso no es dialogar para buscar un objetivo común. Además, en mi caso, fui secretario de Vialidad e Hidráulica durante la inundación más grave que sufrió 9 de Julio. Recuerdo que, cuando dejamos la gestión, se destruyó el parque vial municipal; por ejemplo, se llevaron la máquina que estaba en Quiroga y pasó lo mismo en todas las localidades, no quedó nada. En ese momento la Sociedad Rural miró para otro lado; nunca los escuché quejarse. Por eso, si nos piden participación, primero deben dar el ejemplo convocando a todos los sectores sin exclusiones y permitiendo que quienes conocemos el tema vial podamos aportar nuestra opinión. Es muy fácil criticar detrás de un micrófono y decirles a los demás qué hacer. Para convocar a la comunidad y lograr que la gente te acompañe, primero hay que ser creíble. Esa es la realidad.

Por su parte, la concejal Ormaechea agregó que «quiero hacer hincapié en que La Libertad Avanza está siempre cerca del productor, escuchando sus necesidades y reclamos para acercar soluciones. Lejos está de nosotros negarnos a participar o a apoyar un cambio beneficioso para 9 de Julio. En este caso sabíamos que no iba a ser así por cómo se planteó la conformación de la comisión. Los hechos demuestran que no estábamos equivocados, ya que tanto la Federación Agraria como otros bloques también decidieron retirarse. Queríamos aclararle a la comunidad que seguimos trabajando donde corresponde, con quienes corresponde, y que tenemos muy claro hacia dónde debemos ir».