El campeón indio Gukesh Dommaraju y el retador uzbeko Javokhir Sindarov empatan 1½ a 1 1⁄2 en Ginebra, en el duelo por la corona más joven de la historia. Hoy se juega la cuarta partida, con Gukesh de blancas.

Tres partidas, tres empates y ninguna señal de quién se quedará con el título. El Campeonato del Mundo de ajedrez que se disputa en Cologny, a orillas del lago Lemán, en Ginebra, enfrenta al campeón defensor Gukesh Dommaraju, de India, con el uzbeko Javokhir Sindarov, ganador del Torneo de Candidatos 2026. Los dos tienen 20 años, y por eso es el Mundial más joven de la historia. El reglamento prevé un máximo de catorce partidas clásicas. Gana el primero que sume 7 1⁄2 puntos, y después de cada tres partidas hay un día de descanso. El match terminará, como mucho, el 12 de diciembre.

En los papeles, el favorito era el retador. Sindarov llegó con 2782 puntos de rating contra 2710 del campeón, que venía de terminar último en Norway Chess y en el Chennai Grand Masters. El propio Magnus Carlsen lo había anticipado en septiembre, cuando calificó a Sindarov como un favorito bastante claro. La primera partida, el martes 24, pareció darle la razón. Con blancas y en una Defensa Berlinesa, Sindarov sacó ventaja en la apertura y apretó a Gukesh en el tablero y en el reloj. El campeón resistió y llegó a las tablas en la jugada 38. Hubo, además, un incidente poco habitual: Sindarov reclamó mal una triple repetición y el árbitro le descontó dos minutos.

El miércoles, con blancas, Gukesh eligió el camino más seguro. Planteó un Sistema Londres, una apertura sólida y de pocas complicaciones, y las tablas llegaron en apenas 20 jugadas y poco más de dos horas. Después, el campeón reconoció que había fallado en la preparación de la apertura. La tercera, el jueves 26, fue la más disputada. Volvió la Berlinesa, pero Gukesh sorprendió con la variante conocida como Río de Janeiro, y esta vez el que sufrió con el tiempo fue Sindarov, que llegó a quedarse con ocho segundos antes del control de la jugada 40. El campeón empujó con un peón pasado en d3 y su alfil, y el retador terminó salvando la partida en un final de alfiles de distinto color, después de 60 jugadas. Los dos tuvieron momentos para pensar en ganar.

El balance de la primera semana deja una lectura más equilibrada que la de los pronósticos. Gukesh, que llegaba bajo sospecha, sobrevivió al primer golpe, ordenó el manejo del reloj y mostró preparación propia en la tercera partida. Sindarov sigue sin convertir en puntos las ventajas que consigue en la apertura. Después del descanso del viernes, hoy se juega la cuarta partida, desde las 11 de la mañana de Argentina y con Gukesh de blancas. Con once partidas por delante, el Mundial recién empieza.