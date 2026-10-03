Cómo potenciar las hortalizas



Por Ing. Agr./ paisajista Florencia Céspedes



Las frutas y hortalizas en los cinturones horticolas son cosechadas una sola vez, luego se envian a los mercados concentradores. Pero nosotros en nuestros hogares tenemos la posibilidad de sacarle más de una producción a varias especies, sólo debemos tener en claro cuales son y qué manejo debemos darle.

La papa y la soja, por ejemplo, son unas de las excepciones. Por ser un tubérculo, se cosecha de una vez por ciclo y la soja se siembra en bandejas, normalmente, y a los pocos días de germinada ya se pueden usar en ensaladas.

Hoy la idea qué les proponemos desde esta columna es aprovechar muchas de las verduras que sembramos en nuestros hogares y gozar de los beneficios de la naturaleza. Una planta se compone de una raíz, tallo, brotes, frutos y hojas. En las imágenes que acompañan le ayudamos a dejar remanente y cuidar los puntos de crecimiento qué iremos definiendo más adelante.



Empecemos por las hortalizas más comunes: lechuga, achicoria, acelga, espinaca, col rizada, rúcula, apio, y otras menos comunes por desconocimiento quizás son las hojas de nabo, remolacha, zanahoria.

Como consejos les digo, mover los tierra mezclando con abono, apunten a respetar la distancia entre plantas recomendadas ya que lo común es sembrar al voleo quedando a futuro muchas plantas chicas por competir entre ellas. Una vez que empiecen a aparecen las malezas sacarlas y dejarlas en en cantero o surco, para ese momento ya la temperatura sera bastante elevada (nos ayudará a conservar el agua).



La importancia del remanente es para dejar área fotosintetica y no rebrotar usando reservas, lo mismo que los puntos de crecimiento ya que de los mismos saldrán ramas. Las hojas en ensaladas de lechuga o rúcula se pueden aprovechar hasta que veamos que ya da una hoja más chica de la qué venía dando, vale para Acelga, espinaca y demás verduras de hoja. Por cultura o desconocimiento no conozco en la ciudad personas que aprovechen las hojas de remolacha: tiene un sabor amargo y una buena textura que la hace interesante para ser usadas en ensaladas o salteados. Las hojas de nabo van muy bien en tortillas. En algunos paises las hojas de zanahorias son usadas en salsas. En definitiva, a capacitarse y seguir leyendo nuestros artículos que nuestro objetivo es aportar un granito de arena.