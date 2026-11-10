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Noviembre Velocidad: karting y drag racing a pleno

El AutomotoClub Nuevejuliense llenó de actividad el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo Yoyo Maldonado” durante el fin de semana, en el marco del calendario de “Noviembre Velocidad”. Dos propuestas distintas convocaron a pilotos, aficionados y familias, manteniendo vivo el ritmo deportivo y recreativo en las instalaciones.

El sábado, con un clima favorable, el Kartódromo de 9 de Julio fue el escenario de una jornada de pruebas de karting. Durante toda la tarde, pilotos y equipos aprovecharon para girar y ajustar sus máquinas en un ambiente familiar y distendido. El público también pudo disfrutar de una propuesta al aire libre que combinó deporte y esparcimiento.El domingo fue el dia de las Picadas Drag Racing 201. Autos y motos volvieron a recorrer los 201 metros de pista, preparada con pegamento VHT, en un evento que reunió a los amantes de esta especialidad.
“Noviembre Velocidad” no se detiene y continuará el próximo fin de semana cuando se dispute una fecha especial del Turismo Promocional, con la participación de pilotos invitados que sumarán un atractivo adicional al programa.

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