Feriados sin recolección: Lunes y miércoles no sacar residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que, con motivo de los feriados nacional y provincial dispuestos para el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, respectivamente, por la visita del Papa León XIV, se reorganizará el cronograma habitual de recolección de residuos. Por este motivo evitar sacar los residuos a la vía pública durante los días y en las zonas donde no se prestará el servicio.

El lunes 9 de noviembre, feriado nacional, no habrá recolección de bolsitas domiciliarias, ni de reciclables en la Zona 2, ni de residuos de carpido y poda en la Zona 1.

El miércoles 11 de noviembre, feriado provincial, tampoco se realizará la recolección de bolsitas domiciliarias, ni de reciclables en la Zona 4, ni de residuos de carpido y poda en la Zona 3.

Desde el municipio se pide la colaboración de los vecinos, fundamentales para mantener la limpieza y el orden de los espacios públicos durante estas jornadas.