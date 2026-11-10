Gentile vs Zurro: “No tengo tiempo para la agresión”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, agravió a María José Gentile durante un acto peronista en 9 de Julio. La trató de «cachivache». La Intendente contestó con altura dos días después en sus redes sociales.
Qué pasó
El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre, en un acto militante del Partido Justicialista de 9 de Julio junto al Instituto Patria, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza. La reunión se dió en el marco de la movida “Cristina Libre” en alusión a la ex presidente y su situación judicial. Además de Zurro estuvieron Augusto Ipolitti, presidente del PJ local, Oscar Parrilli, titular del Instituto Patria, la concejal María Elena Defunchio entre otros. Fue ahi cuando el intendente de Pehuajó hizo una de las suyas: se definió como un “re perro de Cristina” y pidió ser leal a CFK, para luego rematar con que «9 de Julio es hermoso. Lástima la intendenta, un cachivache» arrancando sonrisas entre los presentes y repitió el término varias veces. Afirmó que se hacía cargo de lo que decía. Pidió por un intendente peronista en el Partido y, a la vez, planteó la necesidad de una autocrítica dentro del peronismo.
La respuesta de Gentile
Dos días después llegó Gentile respondió. Lo hizo a través de sus redes sociales donde, en tono políticamente correcto, expresó que “9 de Julio tiene las puertas abiertas al debate, no a la agresión”. Sostuvo que las diferencias de pensamiento son valiosas si sirven para debatir y consensuar. Dijo que quienes usan la política para dividir, generar odio e insultar atentan contra el pacto democrático. Además, consideró que el agravio responde a una forma de hacer política agotada, sin proyectos y sostenida solo en la confrontación y lamentó el tono de la visita y dijo que las descalificaciones personales muestran falta de argumentos y hablan más de quien las emite que de quien las recibe. Afirmó que elige gobernar trabajando, escuchando y respetando la pluralidad, y que los vecinos merecen dirigentes a la altura de sus problemas, no que recurran al insulto para ganar repercusión.Cerró diciendo que las puertas del distrito están abiertas a discutir ideas y proyectos, pero que para el “chiquitaje político” ella no tiene tiempo.