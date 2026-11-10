Gentile vs Zurro: “No tengo tiempo para la agresión”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, agravió a María José Gentile durante un acto peronista en 9 de Julio. La trató de «cachivache». La Intendente contestó con altura dos días después en sus redes sociales.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, agravió a María José Gentile durante un acto peronista en 9 de Julio. La trató de «cachivache». La Intendente contestó con altura dos días después en sus redes sociales.

El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre, en un acto militante del Partido Justicialista de 9 de Julio junto al Instituto Patria, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza. La reunión se dió en el marco de la movida “Cristina Libre” en alusión a la ex presidente y su situación judicial.

Además de Zurro estuvieron Augusto Ipolitti, presidente del PJ local, Oscar Parrilli, titular del Instituto Patria, la concejal María Elena Defunchio entre otros.

Fue ahi cuando el intendente de Pehuajó hizo una de las suyas: se definió como un “re perro de Cristina” y pidió ser leal a CFK, para luego rematar con que

«9 de Julio es hermoso. Lástima la intendenta, un cachivache»

arrancando sonrisas entre los presentes y r