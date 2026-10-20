Diego Baztarrica: «La Casa del Centenario es un espacio para volver a unirnos y compartir experiencias»

En el marco de los 100 años de la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de 9 de Julio, dialogamos en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) con su presidente, Diego Baztarrica, sobre la inauguración oficial de su nueva sede y los desafíos que afronta el sector en un contexto de constantes cambios.

Aunque la nueva sede ya estaba en funcionamiento, eligieron el centenario para su inauguración oficial. ¿Qué significado tiene este momento para la institución?

“La casa ya la habíamos empezado a usar, pero siempre hay que darle un momento destacado a cada logro. Nos parecía que el aniversario de la Cámara era la oportunidad perfecta para inaugurarla formalmente. Una institución no llega a los 100 años por el esfuerzo de una sola persona, sino por la unión de mucha gente que fue aportando su granito de arena. Logramos que la entidad perdure en el tiempo con el mismo valor que le imprimieron los fundadores. La Casa del Centenario, que es el nombre que elegimos, marca justamente eso: un espacio para volver a unirnos, recuperar la actividad social, vernos la cara físicamente y seguir creciendo juntos”.

En un año tan significativo, ¿cuáles son los desafíos actuales para la Cámara y para la región, considerando la realidad de los comercios y las pymes locales?

“El desafío siempre está ligado al contexto de nuestros socios. A cada presidencia le toca un entorno distinto. A nosotros nos atraviesa un cambio doble: tanto en lo nacional como en lo mundial. Quien no se adapte, se quedará en el tiempo y su negocio caerá con él. Por eso, la idea de tener esta casa es juntarnos, capacitarnos y mejorar. Muchas veces tenemos pares dentro de la ciudad que han crecido un poco más porque implementaron variables que quizás están a nuestro alcance pero no las vemos. En el día a día uno hace malabares para subsistir y se pierde de herramientas clave. Queremos que la sede sea un espacio de intercambio y de «autoayuda» comercial, donde podamos compartir experiencias y decirnos: «Che, te vendría bien intentar esto».

Mencionaba la capacitación como un eje central antes de dar cualquier paso estratégico…

“Totalmente. El camino es capacitarnos entre nosotros para mejorar. Una vez que uno estudia y analiza qué herramientas tiene a disposición, recién ahí debe encarar la inversión de lo que está al alcance de la mano”.

Cumplir un centenario con una cámara de esta magnitud no es algo común en la región. ¿Cómo repercute este hito en las actividades actuales?

“No es algo que pase todos los días ni en todos lados. Que la Cámara de 9 de Julio sea tan grande nos da un respaldo enorme, al punto de que cámaras amigas nos apoyan para generar nuevos proyectos. Queremos aprovechar al máximo estos 100 años para traer a la ciudad todo lo que podamos. Venimos participando activamente en congresos internacionales y, precisamente en este marco, mañana seremos sede del 9º Congreso Internacional de Transformación Digital aquí en 9 de Julio”.

El acto de inauguración oficial y conmemorativo por el centenario de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces, contó con la presencia de la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, representantes del sector empresarial, comerciantes y miembros de la comunidad. Durante la ceremonia se inauguró la Casa del Centenario, el nuevo espacio destinado al encuentro y al fortalecimiento de la actividad comercial y productiva local y regional.En su mensaje, Gentile destacó la importancia de este aniversario para la historia de Nueve de Julio y recordó los orígenes de la entidad, fundada el 3 de octubre de 1926 por un grupo de comerciantes e industriales que comprendieron la necesidad de organizarse para acompañar el crecimiento de la ciudad.

La inauguración de la Casa del Centenario constituyó uno de los momentos centrales de la celebración. El nuevo espacio busca promover el encuentro y acompañar los desafíos futuros del comercio, la industria y los emprendimientos, proyectando el trabajo de la institución hacia las próximas generaciones.