Proyecto «Concejo Abierto»: transparencia legislativa a un clic

El bloque de concejales de la UCR de 9 de Julio presentó el proyecto «Concejo Abierto», una iniciativa que propone transparentar la actividad legislativa del cuerpo, incluyendo un sitio web donde se podrán seguir paso a paso el recorrido y estado de los distintos proyectos.

Lo explicó Ignacio ‘Nacho’ Palacios jefe del bloque radical: “El proyecto de Concejo Abierto ingresó en la última sesión y recién comienza su recorrido por las comisiones, ya que prevemos un debate profundo por la importancia de la ordenanza. Este proyecto busca transparentar la función del concejal y rendir cuentas, pero también busca que la ciudadanía conozca de cerca nuestro trabajo.

Es habitual escuchar comentarios que critican la labor legislativa, lo cual es entendible porque la política muchas veces no resuelve los problemas de la gente. Sin embargo, en un foro de concejales del radicalismo coincidimos en que compartimos el mismo diagnóstico: los vecinos de nuestras localidades no conocen en detalle el trabajo que hacemos y a las sesiones asiste muy poca gente, salvo cuando se trata de un tema muy movilizante.

Con esta ordenanza queremos que, a través de la página web e internet, la comunidad pueda ver qué proyectos presenta cada concejal o bloque y en qué estado se encuentran. Hoy en día solo se difunde lo que cada espacio decide publicitar, y la idea es que toda la información esté al alcance de todos”.

Para Palacios y su bloque: «El objetivo de este proyecto es que la ciudadanía sepa exactamente en qué comisión está una iniciativa, por qué se aprueba o por qué se rechaza. Queremos que la asistencia de los concejales a las comisiones y sesiones sea pública, transparente y de fácil acceso. Actualmente, todo esto lo sabemos solo nosotros por el trabajo de la Secretaría del Concejo Deliberante, pero los vecinos solo se enteran de lo que publicitamos o de lo que cubre algún medio local, como ‘Extra digital’ (semanarioextra.com.ar)

“Un punto fundamental es el seguimiento posterior de cada proyecto. Por eso, esta propuesta establece la obligación para que el Departamento Ejecutivo responda en un plazo máximo de tres meses sobre el estado de las comunicaciones y ordenanzas (si se promulgaron, qué efecto tienen, etcétera), manteniendo plazos menores para los pedidos de informes.

Ser un buen concejal no se mide por presentar mil proyectos; hoy en día, cualquiera le pide a una Inteligencia Artificial un proyecto para mejorar el tránsito en 9 de Julio y la IA lo hace perfecto. El verdadero desafío es que el proyecto sea realizable y ver qué pasa después. Buscamos transparentar la función pública y que la sociedad tenga respuestas de lo que se hace en el Concejo. Respecto al control de los plazos de respuesta de los informes, hoy ese seguimiento lo hacemos los distintos bloques de manera muy artesanal a través de reiteraciones, pero la idea es sistematizarlo».

Puntos clave de la propuesta

• Sitio web oficial: La creación de una plataforma digital para que los vecinos consulten expedientes, proyectos ingresados, autores, comisiones intervinientes y el estado de tramitación de cada iniciativa.

• Seguimiento de votaciones: Acceso público a los registros de asistencia de los concejales a las sesiones y reuniones de comisión, así como los resultados de las votaciones nominales individuales.

• Informes semestrales: La elaboración y publicación de un informe de actividad legislativa cada seis meses (con normas sancionadas, asuntos pendientes y estadísticas), sin generar rankings ni puntajes sobre el desempeño de los ediles.

• Sin burocracia extra: El uso de los recursos tecnológicos y de personal administrativo ya existentes en el municipio para evitar mayores gastos