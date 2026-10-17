Cristian Medina: el camino de un cantante de coro que se convirtió en Director

Cristian Medina está señalado como un reconocido músico, cantante y docente de la ciudad, destacado sobre todo por impulsar proyectos corales comunitarios e inclusivos.

En ‘Cabos Sueltos’ (Supernova 907.9) explicó que significa ser tenor y se refirió a los registros vocales. También como un Director Coral evalúa las voces y registros.

Repasó asimismo la experiencia de vivir en el conurbano contrastado con ciudades pequeñas como 9 de Julio.

Trabajo con la Orquesta Municipal: Colabora de forma directa con el director de la Orquesta de 9 de Julio(Cristian Luzza), con quien organiza conciertos sinfónico-corales de gran convocatoria en la ciudad, como los realizados en la catedral y en el Salón Blanco Municipal.

Para Cristian Medina hay un plano de igualdad entre la alegría y los desafíos de enseñar música en varios niveles y en esta entrevista cuenta su derrotero de Perito Mercantil a Cantante Lírico y su trayectoria de cantante de coro a Director.