HCD/Centro de rehabilitación: Pedido de Informe aprobado en medio de velóz desalojo

Por Carlos Graziolo

Que un expediente sea solicitado para su tratamiento sobre tablas habla muchas veces no sólo de la importancia sino también de su urgencia y gravedad. En la sesión del Concejo Deliberante del jueves pasado hubo tres. Salvo uno de ellos, la ratificación de un contrato entre el Club Atlético Social Dudignac y la Municipalidad cuyo apremio estaba dado en el vencimiento del mismo, los otros dos sobrevolaban en el recinto como una cuestión que se iba a extender en el tiempo -y así ocurrió- que llevó el comienzo de la sesión ordinaria a un horario mucho más allá de lo normal. Con el accesorio que las exposiciones elevaron la tensión en el Concejo Deliberante tal vez no tan acostumbrado a ese tipo de expresiones, sobre todo entre dos bloques opositores.

El cruce tuvo como protagonistas a Esteban Naudín, de Fuerza Patria y Luis Moos, de La Libertad Avanza. El pedido de informes de Fuerza Patria sobre el funcionamiento del Centro de Rehabilitación ‘Hasta el último día’ fue expuesto por Naudín en estos términos: “El Centro ‘Hasta el último día’ atraviesa hoy una situación de incertidumbre que nos apela a todos como sociedad. Quienes hemos tenido un familiar, amigo o conocido bajo este tipo de tratamientos sabemos lo doloroso y complejo que es el proceso. Este espacio representa una esperanza para las familias y los pacientes. Por eso, la noticia de un posible desalojo nos ha puesto en alerta y nos interpela. Debemos preguntarnos cómo llegamos hasta acá y cómo permitimos que la situación escalara a este punto, cuando todo debería funcionar de manera transparente y dentro de la ley. El consumo problemático es una temática difícil que a veces se esconde bajo la alfombra, pero hoy es una realidad que golpea de cerca a cualquier vecino. Debemos aportar nuestro granito de arena junto al Municipio y la Provincia. En este sentido, invitamos también al bloque de la oposición -se refería al de La Libertad Avanza- a que gestione, a través de la Sedronar (Nación), la posibilidad de un convenio de financiamiento. El partido de 9 de Julio necesita contar con un centro de rehabilitación serio, legal y acorde a las normativas vigentes, destinado principalmente a nuestros jóvenes”.

Naudin agregó que “es un tema sensible que debe abordarse con cuidado. A veces se corre el riesgo de caer en discursos muy duros que vinculan la rehabilitación directamente con la inseguridad, y no creo que sea así. La rehabilitación es necesaria, pero la seguridad también lo es. Quienes hemos vivido en Buenos Aires sabemos que lo más lindo que tiene nuestra localidad es la paz; la tranquilidad de que nuestros hijos y amigos puedan andar en bicicleta en familia. Lamentablemente, esa paz casi se ha perdido por falta de controles y de respuestas claras. A través de este pedido de informes, lo que solicitamos formalmente son respuestas. Pedimos que el Ejecutivo tome cartas en el asunto porque esto ya pasó de ser una advertencia a ser una realidad preocupante. Asimismo, espero que no sea cierta la versión que trascendió desde el Ejecutivo, donde supuestamente se sugiere que el lugar cerrará debido a nuestro pedido de informes. Quiero aclarar firmemente a la sociedad que nuestra intención es la contraria: no buscamos el cierre, sino obtener información para que 9 de Julio cuente con un centro de rehabilitación serio y regulado”.

César García, jefe del bloque PRO respondió al planteo y dio un detalle de las acciones municipales desarrolladas desde junio: ”La Municipalidad tomó conocimiento de la situación el 30 de junio de 2026, a partir de un pedido de colaboración realizado por la Asesoría de Incapaces N ° 1 de Mercedes. Luego el 13 de julio, se realizó una inspección y relevamiento en el lugar, con participación de organismos judiciales y auxilio de la fuerza pública. Y allí se relevaron las condiciones del establecimiento, las personas alojadas, los responsables y la documentación disponible. Con situaciones de hacinamiento y ausencia de profesionales idóneos”. García mensuró en 40 personas, aproximadamente, en el lugar sin documentos, sin historias clínicas, sin una cocina (“cocinaban a la intemperie”) declaró más tarde en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

También comentó que la información había sido puesta en conocimiento del Ministerio de Salud y de organismos judiciales para establecer los pasos a seguir y que se trabajaba en la posibilidad de trasladar a las personas alojadas a distintos establecimientos de salud, de acuerdo con cada situación particular.

La cuestión llevó a un intercambio donde, desde el bloque de LLA se argumentó que el principal problema era la falta de recursos y se reclamó gestionar fondos ante la Sedronar. “Sin embargo, este abordaje requiere fondos”, enfatizó allí Naudín y mirando hacia el sector del bloque de LLA expresó “No podemos caer en la respuesta simplista de «no hay plata». Si no tenemos financiamiento local, necesitamos gestionar recursos de manera urgente. Lamentablemente, el gobierno nacional actual —al cual el bloque opositor defiende— ha reducido drásticamente el presupuesto para este tipo de políticas públicas. Los datos son irrefutables y el desfinanciamiento se nota en el territorio. Por eso, les pedimos que nos ayuden a conseguir los recursos necesarios para cuidar a nuestra comunidad”.

Finalmente, el pedido de informe fue aprobado por unanimidad, aunque el espacio en cuestión ya estaba desde la misma jornada del jueves en proceso de desarme, no se sabe si apurados por el municipio -que estaba advertido de esta situación de funcionamiento irregular- o por decisión propia de los ignotos responsables del lugar.