Patricia Gorza: «Nos retiramos de la Comisión Vial porque es un simple maquillaje que no cambia nada»

La decisión de la Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio de retirarse de la mesa de trabajo por la Comisión Vial y explicitada en un documento que se hizo público el miércoles 21 de octubre, fue comentada en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) cuando su propia presidenta Patricia Gorza, amplió cada uno de aquellos argumentos.

El retiro de la Federación Agraria se definió en asamblea ante la falta de consenso y de soluciones estructurales para los caminos rurales del partido. ¿Podrías profundizar en los motivos de esta decisión?

“Sí, por supuesto. Veníamos trabajando desde hace aproximadamente dos meses en una mesa conjunta integrada por el municipio, los distintos bloques de concejales y las instituciones agropecuarias. Desde el inicio, acompañamos la creación de este espacio impulsando el proyecto que había presentado la Sociedad Rural. Sin embargo, tras este período de debates, la asamblea de la Federación Agraria tomó la decisión institucional de retirarse. No se trata de una postura personal, sino de un mandato de nuestras bases al constatar que el espacio no está conduciendo a buen puerto y que no tiene sentido seguir respaldando una iniciativa que no va a prosperar y que creemos que va a terminar mal”.

«Decidimos retirarnos porque la metodología de trabajo ha sido muy irregular y dejó afuera la perspectiva de la Federación Agraria sobre el desarrollo de estos proyectos. Queremos aclarar que no nos vamos de los demás espacios de diálogo, como la mesa de emergencia; seguiremos colaborando y aportando donde sea necesario, pero ya no como miembros activos de este espacio. Es imposible trabajar cuando se toman decisiones unilaterales. La mayoría de los que estábamos ahí representamos a un sector, no vamos a título personal. Pedimos respeto por las posturas de cada uno, porque detrás de cada opinión hay una institución y toda su gente».

¿Considera que el proyecto original se desvirtuó y no resuelve el problema de fondo?

“Totalmente. De hecho, ayer lo expresamos formalmente en la reunión. No nos fuimos dando un portazo; nos sentamos con la comisión y presentamos nuestra postura. La propia intendenta nos preguntó si creíamos que esto iba a funcionar y fuimos sinceros: desde la Federación consideramos que no. Lo que se plantea es un simple maquillaje; una reforma superficial que no cambia nada. Se está creando una estructura más burocrática y con nuevos costos administrativos, pero todo sigue dependiendo del esquema municipal, desde los operarios hasta los pagos. Si todo sigue igual, ¿para qué necesitamos contratar un gerente? Esto mismo lo podríamos resolver en una mesa de trabajo o en una mesa agropecuaria, como corresponde. Es, como dice el dicho, «mucho gre gré para decir Gregorio».

—Mencionaste que hubo ausencias de concejales en esos encuentros. ¿Te referís puntualmente al bloque de La Libertad Avanza?

“La Libertad Avanza asistió a la primera reunión a la que fue la concejal Paladino. Allí debían ponerse de acuerdo sobre cuál iba a ser el ámbito de trabajo de la comisión, pero después no participaron más. Ni siquiera para decir que estaban en desacuerdo”

— ¿Crees que es una estrategia a mediano o largo plazo, considerando el calendario electoral?

— “No lo sé, porque entiendo que no pasa solamente con este espacio o con esta problemática en particular. No sé si es una estrategia; entiendo que es una manera que han decidido para hacer política, con la cual uno puede coincidir o no. Si realmente fuera una estrategia, les diría que la revisen, porque provoca más malestar del que genera adeptos”.

— Tengo otros temas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó recientemente un proyecto de ley que parece haber generado polémica. Este permite a los municipios destinar a la ejecución de obras hidráulicas los fondos que, tradicionalmente, se debían utilizar para el mantenimiento de caminos rurales. Es un poco más de lo mismo, pero este proyecto generó rechazo. ¿Qué opinión tienes al respecto?

— Sí, por supuesto. El problema con ese tipo de medidas, que se toman en el marco de la situación del fenómeno de El Niño, es que primero está la Ley 13.010,

¿En qué consiste exactamente ese fondo para los caminos?

— “Se trata de la ley 13.010, donde se le cede a los municipios un porcentaje del impuesto inmobiliario rural de forma bimestral para el mantenimiento de los caminos provinciales. El problema es que se transformó en una de esas medidas ‘provisorias para siempre’, tal como pasó en su momento con el impuesto al cheque. Una vez que se implementan, es muy difícil que esos fondos vuelvan a donde corresponden.”

— ¿Qué implicancias tiene que se desvíen esos fondos para la emergencia hídrica?

— “Me parece una barbaridad. Se toca un fondo sectorial como si los distritos tuvieran un excedente de recursos, cuando la realidad es totalmente opuesta. El problema de los caminos rurales afecta a casi toda la provincia de Buenos Aires, no solo a 9 de Julio. Si el Gobierno necesita atender la emergencia hídrica, debería crear un fondo nuevo y ver de dónde achica el gasto, pero no desvestir un santo para vestir a otro. Tocar la financiación de los caminos rurales es un sinsentido”.

— ¿Esta situación motivó la salida de la comisión vial?

— “Sí, totalmente. Esto fundamenta aún más nuestra decisión de dar un paso al costado. Si ya ni siquiera vas a contar con los recursos de la 13.010, es imposible hacerse cargo de la situación. Te quedás sin presupuesto y sin maquinaria. A esto se le suma que 9 de Julio atraviesa una situación financiera muy compleja, con un déficit fiscal tan grande que no califica para tomar créditos ni inversiones. A veces el vecino común no conoce estos detalles técnicos, pero la realidad es que, mientras se comenta que otros municipios compran motoniveladoras o retroexcavadoras, nosotros no tenemos esa posibilidad, el municipio no compra porque no puede comprar, porque no le da la carpeta en el banco si fuese una persona física. Y a eso ahora le sumamos el recorte de la ley 13.010. Creo que es una decisión tomada entre gallos y medianoche por la Legislatura bonaerense. Se hizo sin consulta; no es un proyecto que se haya trabajado ni se convocó a comisión a las instituciones para ver qué opinaban, o si estábamos de acuerdo ante la situación de emergencia. Es una barbaridad. Es seguir generando más problemas de los que ya tenemos; es aumentar la cantidad de conflictos”.

—¿Qué pasó en Bragado, Patricia? Vos estuviste allí también…

—“En Bragado se hizo la reunión de los dos comités de cuenca. El partido de 9 de Julio forma parte de ambos: la zona colindante a Viamonte es una cuenca y, desde la mitad del partido hacia el sur, es otra. Estaban convocados los intendentes y asistieron siete. También estuvieron presentes el ministro Katopodis, el ministro Rodríguez y todas las autoridades de la Autoridad del Agua (ADA) y de Hidráulica. El encuentro estuvo bien en el sentido de que es importante que ese comité funcione y se siga reuniendo de forma conjunta y no por separado, sentando a todos los actores en la misma mesa, porque viste que se miente mucho en política. De esta manera, mentir de frente y en la cara del otro es más complicado; por eso es importante que se sigan sosteniendo estas reuniones. Pero, en definitiva, fue una reunión informativa más sobre algo que ya nos vienen diciendo hace un montón: la continuidad de la obra del Salado y el proyecto del nodo Bragado. Lo que se nos dice claramente a los que estamos aguas arriba, que somos nosotros, es que hasta que no esté terminado el nodo Bragado, no se puede hacer nada ni se puede tocar nada en 9 de Julio.

La dirigente de la Federación Agraria Argentina, brindó otros detalles de lo ocurrido en la reunión en Bragado:

“Además de las declaraciones oficiales de la intendenta, habló Mario Oyanguren y yo; tomamos la palabra para exponer la crítica situación del Canal San Emilio. Expresamos que 9 de Julio se encuentra en una posición vulnerable —siendo el «jamón del sándwich»— entre el desagote que se produce en el río Salado en Bragado y toda la masa hídrica que viene aguas arriba.

Aprovechando la presencia de las autoridades de Hidráulica, denunciamos la total falta de regulación del caudal. Nuestro distrito siempre recibe mucha más agua de la que puede drenar. Nadie controla las obras que se realizan aguas arriba; cada intendente actúa con total autonomía, pero cuando el agua llega a 9 de Julio, nos encontramos atados de manos. Esto se debe a que el municipio e instituciones de Bragado nos acusan constantemente de no ser «solidarios». Sin embargo, esa solidaridad es muy dispar: el año pasado, cuando 9 de Julio tenía el 80% de su partido bajo el agua, Bragado solo tenía el 30% y no mostró ninguna reciprocidad.

Valoramos la oportunidad de hablar firmemente y en el lugar adecuado, dejando de lado las quejas de pasillo. En ese marco, tildamos de vergonzoso que la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires promocione con una placa el perfilamiento de 8.500 metros en el canal La Sofía como si fuera una megaobra de infraestructura, cuando ni siquiera se ha reparado la rotura principal. A mí se me caería la cara de vergüenza de anunciar algo así como una gran obra para un organismo de semejante envergadura. Ahora, si lo anuncia la Federación Agraria de 9 de Julio, claro que es un obrón, un verdadero logro poder concretarlo. Pero que la Dirección de Hidráulica lo considere un hito de gestión, considerando todo lo que se vivió en 2025 como la situación en 9 de Julio tan complicada llama la atención.

Y después de esa reunión de comité tuvimos un encuentro aparte con la mesa de emergencia. Lo positivo fue la presencia de Flavio Seiano, (Director de Hidráulica provincial). Los productores pudieron tener un mano a mano con él para transmitirle planteos muy específicos. Sin embargo, lo que nos sorprende es que cada vez que hablamos con autoridades como Seiano, o con las segundas líneas, escuchan los reclamos como si fuera la primera vez que se enteran del problema. Eso genera bastante irritación”.

También Gorza se refirió a la participación de la mujer en la ruralidad y su rol fundamental para la producción de alimentos y el desarrollo económico, pero que sigue enfrentando importantes brechas de género en acceso a recursos, tierra y financiamiento.

“El pasado 3 de octubre participamos de la 3.ª edición del Foro Internacional de Género y Ruralidad, y de la 5.ª edición de los Premios Lía Encalada en Mar del Plata. Se reunieron más de 400 mujeres de todo el país, lo que significó un récord absoluto de participación. Fue un evento hermoso. De hecho, hubo dos ganadoras de 9 de Julio.”

— ¿Y quiénes fueron?

—“ ¡Que conste que yo no tuve nada que ver! El jurado es completamente externo, así que es pura coincidencia que sean de acá. Por un lado, Gisela Guiotto fue premiada en la categoría de Servicios Rurales y Agropecuarios. Por el otro, Abril Rolando, una joven muy pujante de 22 años, fue reconocida en la categoría de Jóvenes de la Ruralidad por su gran compromiso. Fue una jornada realmente linda. Esto nos prepara para una agenda muy intensa que ya comenzó la semana pasada, porque presentamos en el foro el 2º Informe de Posicionamiento, un relevamiento técnico realizado por un especialista de nuestro equipo en colaboración con distintos organismos. Este informe es un insumo clave para cualquier persona que trabaje en políticas públicas —desde un concejo deliberante hasta el Congreso Nacional—, ya que aporta datos duros sobre ruralidad y mujeres rurales para el diseño de estas políticas. El material ya está disponible y se puede descargar o leer de forma online en nuestra página web: mujeresrurales.org.ar. Además, la semana pasada lo presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación para que quede asentado como una herramienta de consulta interna.

— ¿Cuáles son los próximos pasos en la agenda?

— La semana que viene vamos a exponer el informe en la Comisión de Presupuesto, en el marco de las reuniones por el Presupuesto 2027. Queremos explicar detalladamente cómo el desfinanciamiento o la interrupción de programas históricos —que funcionaban muy bien dentro del INTA y de lo que fue Agricultura Familiar— afectan de lleno a las mujeres. Cabe destacar que este análisis es a nivel nacional y no se limita a una sola región, aunque a veces a nivel local cueste dimensionar el impacto de la problemática”.