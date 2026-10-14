Patín: Gran actuación de Atlético en Buenos Aires

El microestadio de la Confederación Argentina de Patín, del Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires, fue escenario del último certamen del calendario anual de la Asociación Gaucha. La competencia, celebrada entre el 10 y el 12 de octubre en homenaje a José Belloso, reunió a destacadas atletas de la región en un intenso fin de semana de actividad. La delegación del Club Atlético 9 de Julio, bajo la conducción técnica de Daniela Tolosa, completó una destacada participación cosechando múltiples podios tanto en las disciplinas de danza como en las rutinas de libre.

En la categoría Danza, la institución obtuvo triunfos de la mano de Antonia Arizcurre en C Básico Mini Infantil, Catalina Avendaño en C Básico Cadete, Matilda Quintana en C Avanzado Cadete, Juana Faustino en Nacional Básico Cadete y Antonia Faustino en Nacional Intermedia Mini Infantil. El desempeño del equipo se completó con el segundo puesto de Amparo Lostia y el tercero de Eva Recalde en C Básico Mini Infantil. Por su parte, la disciplina de Libre sumó nuevas alegrías para el club con las victorias de Amparo Lostia en Cuarta C (10 y 11 años), Isabella Giuliodori en Tercera C (14 y 15 años), Juana Faustino en Promocional B Cadete y Alfonsina Legone en Segunda B Juvenil. A los primeros puestos se añadieron las actuaciones de Antonia Arizcurre y Catalina Avendaño, quienes obtuvieron el segundo lugar en sus respectivas categorías, junto con Martina Fazio, consagrada subcampeona en Debutantes 9 años. Asimismo, Rafaela Giuliodori, Danna Depetri y Olivia Jerez alcanzaron la tercera posición en sus subdivisiones.

El grupo de competidoras lo integraron también Clara Márquez, Catalina Aliandri, Valentina Vega, Eva Recalde, Clara Groesman, Juana Elizalde y Maitena Novo, quienes completaron la nómina deportiva en las finales disputadas en la capital del país. Tras las tres jornadas de competencia, las autoridades del Club Atlético hicieron público su reconocimiento al esfuerzo de las deportistas, destacando la dedicación del cuerpo técnico y el permanente acompañamiento de las familias a lo largo de la temporada.