Doble propuesta en el autódromo

Otro fin de semana con ruido de motores en el autódromo Ciudad de 9 de Julio. Sábado y domingo con doble propuesta: la sexta fecha del Turismo Promocional y la décima cita del calendario 2026 del Turismo Carretera Regional (TCR).

La presentación de ambas categorías promete dos jornadas de intensa competencia sobre la pista con los campeonatos en etapa de definición.

Para el AutomotoClub Nuevejuliense será el tercer fin de semana consecutivo con actividad oficial en el autódromo. La comisión directiva y su equipo de colaboradores realizaron trabajos operativos y de mantenimiento para garantizar las condiciones óptimas de la pista, tanto para las escuderías como para los espectadores. Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el evento constituye un motor de reactivación local.

Desde la organización extendieron la invitación al público local y a los aficionados de los distritos vecinos para sumarse a este nuevo capítulo del deporte motor. La cita está programada para este sábado y domingo en el circuito «Yoyo» Maldonado, en una entrega que promete consolidar una de las etapas más vibrantes de la temporada.