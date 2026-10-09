Graciela Vadillo y un reconocimiento rural

En el almuerzo inaugural de la pasada Expo Rural de 9 de Julio hubo un momento especial para dos integrantes de la Comisión Directiva: Aldo Esteban y Graciela Vadillo. Él por todo el trabajo que ha estado desarrollando, la conformación del Ateneo y también fue muchísimo años comisario de las de las distintas muestras. Ella por sus más de 20 años trabajando en esta institución, habiendo sido la primera mujer en presidir la Sociedad Rural local. Aun sorprendida por ese reconocimiento, Graciela dialogó con Marta Campelli en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.)

Graciela Vadillo: Me sorprendió un montón, un montón. Yo digo: me van a hacer llorar en ese momento, porque la verdad que una alegría inmensa. Te imaginás que, que recibir un premio, o sea un reconocimiento junto con Aldo que hace un montón de años que estamos trabajando juntos, ¿viste?, ahí en la institución, o sea que fue algo hermoso, hermoso.

A9R: ¿cuántos años trabajando en la entidad ruralista, Graciela?

GV: Te imaginás que unos cuantos. 25 años que estamos ahí desde un septiembre del 2001… una época complicada también. Pero bueno, ahí le pusimos el hombro y este estuvimos y estamos este todavía en la institución. Y bueno, ¿viste?, lo que pasa que bueno, se pasa el tiempo y uno no se da cuenta.

A9R: Fuiste la primera mujer en presidir la la Sociedad Rural de 9 de Julio. ¿Cómo cómo recibiste ese lugar como presidente de una institución ruralista?

GV: Vos sabés que fue algo que yo no pensaba que me lo iban a proponer, ¿viste? Pero pero bueno, este la verdad que fue un era un desafío muy grande. Te imaginás que una institución centenaria y siempre presidida, o sea dirigida por este hombres y una mujer ahí este agarrar los los el manejo de eso era era medio, o sea me me me tocó. Pero bueno, digo hay que enfrentar los desafíos, ¿viste? Uno ya a veces eh con varios, o sea con desafíos que tiene que enfrentar o ir para atrás. Pero bueno, digo yo creo que que puedo porque mis raíces son eh del campo, o sea vengo eh del campo, o sea nacida, criada hasta los 18 hasta la edad que tuve que ir a una secundaria, 9 de Julio, tuve que venir a la escuela pupila, te imaginás que un cambio tremendo. Ese también fue un desafío grande que mi mamá que quería que yo estudie y bueno, también era mi mi objetivo estudiar. Entonces un desafío que ya desde pequeña,a los 11 años, tuve que tomar y digo: ¿cómo no voy a hacer esto de este dirigir una institución del campo que es lo que siempre estuve, que me gustaba todas esas actividades? Son desafíos que uno va cumpliendo y era también desafío grande. Entrené como presidente y tuve el apoyo incondicional de la comisión. O sea, todo en pos que la Sociedad Rural siga para adelante. Fue fue difícil, la discusión me costó, pero bueno, después una vez que ya estás embarcado en eso vas para adelante. Fue un período muy positivo.





A9R: Graciela, siempre ligada al campo por tus raíces. Pero ¿de profesión, contadora?

Graciela: Contadora, sí, contadora. Para que no se escapen los números. (Risas) Sí, sí, realmente. Uno lo hace porque le gusta y bueno, este fueron años este complicados, pero bueno, no, siempre para adelante.

A9R: ¿Experiencia en alguna otra institución antes de de la Sociedad Rural?

GV: Mmm no, no. Fue la primera y así de (risas) de… O sea, estuve muy vinculada con lo que fue Cepril,que ahí este Guillermo, mi marido, lo que se podía hacer se hacía. Ya también el Cepril lo tenemos incorporado como al ADN nuestro prácticamente.

A9R: Bueno, realmente muchos años trabajando, ¿no?, para para esta institución como es la Sociedad Rural. Trabajando como presidenta, pero el resto apoyando y trabajando a la par de de todos en la institución, en las distintas actividades, en las distintas exposiciones rurales.

GV: Sí, vos te imaginás que como empezamos con viento pero el domingo un día espectacular que sí se pudieron llevar a cabo todas las actividades. Y bueno, pero hubo que ponerle el hombro bastante eh al principio, la comisión directiva junto con la subcomisión de de exposición se trabajó un montón, un montón. La verdad que estuvieron muy bien en todo el trabajo, toda la coordinación. Realmente salió una exposición muy linda, creo que los comentarios son muy buenos y, en cierta manera, comenzar a trabajar para la próxima, porque no podemos dejar que sea menos de lo que fue esta. Siempre habrá cosas nuevas para poder este hacer y bueno, y y ponerle el hombro como todos los miembros de comisión.

A9R: Bueno Graciela, querés hacer algún agradecimiento?

GV: Sí, a toda la comisión directiva, a todos que me dieron, que nos dieron, porque a Aldo también, la verdad que es algo para nosotros, muy lindo, muy lindo. Agradecer a todos, a toda la gente que trabajó, a todo el público que estuvo, la gente que estuvo en la Rural. Yo estoy muy contenta por todo el esfuerzo que se hizo y el resultado que tuvimos y aparte el trabajo de todos. Esto no lo hacemos solo, lo hacemos, se hace, en conjunto y estuvo re lindo. Todo el periodismo que también estuvo. Un agradecimiento en general para todos, para todos.