Controles de alcoholemia en French

La Municipalidad de 9 de Julio desplegó una serie de controles preventivos durante el último fin de semana en la localidad de French, coincidiendo con la realización del Oktoberfrench. El dispositivo de seguridad se llevó a cabo mediante un trabajo entre la Policía Comunal, la Policía de Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y personal de inspección del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.Las tareas de fiscalización se concentraron en los principales puntos de acceso a la localidad, específicamente sobre el ingreso por la Ruta Nacional 5 y la intersección de la Avenida Mitre con la Ruta Provincial 65.

Se inspeccionó la documentación de los vehículos y se realizaron test de detección de alcohol. Como resultado de estos procedimientos, se registraron 13 casos de alcoholemia positiva, por lo que se labraron las correspondientes actas de infracción a los conductores involucrados.Tras las actuaciones, las autoridades locales reiteraron el llamado a la conducción responsable y recordaron la vigencia estricta de la ley de Alcohol Cero al volante en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, enfatizando la necesidad de abstenerse de conducir tras haber consumido bebidas alcohólicas.