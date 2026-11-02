Masters 1000 de París: Rápida despedida de Navone

No pudo ser. Mariano Navone se despidió rápidamente del Masters 1000 de París tras caer en dos sets frente al local Luca Van Assche en la jornada inaugural del cuadro principal. El tenista francés fue sólido desde el comienzo y terminó logrando su pase a la segunda ronda con un marcador de 6-3 y 7-5.

El encuentro, primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores en el circuito profesional, comenzó a inclinarse rápidamente en favor de Van Assche que consiguió un quiebre en el game de apertura, lo que le permitió dominar el priemr set con holgura. Navone tuvo chancespara igualar el marcador en el sexto game, pero la falta de efectividad en los momentos decisivos terminó costándole el set por 6-3 tras perder nuevamente su servicio en el noveno juego.

El segundo set fue más equilibrado. Si bien Navone mejoró su nivel y tuvo opciones de quiebre, el francés logró mantener su ritmo con el saque. La paridad se sostuvo hasta el 5-5, momento en que Van Assche apretó el acelerador, ganó su saque y cerró el partido con un 7-5. Con esta derrota, el tenista de 9 de Julio se despidió del último Masters 1000 de la temporada. Por su parte, Van Assche avanzó a la siguiente ronda donde esperará por el ganador del cruce entre Learner Tien y Stefanos Tsitsipas.

Además de Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo también se despidieron de Paris, en lo que fue un lunes desfavorable para los argenitnos en el cuadro de singles. Sebastián Báez, quien ingresó al torneo como lucky loser, fue derrotado por el español Daniel Mérida por un 6-4 y 6-2. Por su parte, el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel, cayó ante el noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-2. Los argentinos que quedan en pie esperando el debut son Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante.