Gustavo Casciotti: “La suspensión de embargos es un alivio temporal, pero no frena la asfixia del modelo»

En comunicación con Supernova 97.9, Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), opinó sobre el impacto de las recientes medidas económicas del Gobierno en relación a la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales a las PyMEs hasta mayo de 2027 para darles margen de maniobra con sus cuentas y ampliación de planes de pago. La realidad estructural que atraviesan las pymes en todo el país fue otro de los temas que desarrolló Casciotti.

TPT: APYME publicó un comunicado cuestionando los anuncios del ministro Luis Caputo. Señalan que es un alivio temporal que no soluciona la asfixia de fondo. ¿Podría ampliarnos este panorama?

Gustavo Casciotti: Veníamos reclamando firmemente ante el Ministerio de Economía detener las ejecuciones fiscales que destruyen a un sinfín de pymes. Los embargos en cuentas escalaron exponencialmente sin mirar las realidades particulares: pasamos de unos 1.000 embargos a personas jurídicas en enero a casi 30.000 en agosto. La velocidad fue destructiva; los comercios e industrias no tenían tiempo de generar planes de pago porque los períodos adeudados quedaban fuera de las moratorias vigentes.

Que Economía haya tomado el guante para suspender temporalmente los embargos es bienvenido para no ahogarnos mañana. Sin embargo, en ese mismo anuncio ante la UIA, el ministro ratificó un modelo económico que es, justamente, el que genera la asfixia: derrumbe del consumo masivo, caída brutal del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, y aumento tarifario. Si no se modifican las variables de fondo, llegaremos a la fecha límite en una situación de total vulnerabilidad. Las pymes entramos en el discurso oficial, pero no en las políticas de fondo.

TPT: ¿Este diagnóstico que manifiestan se limita a la provincia de Buenos Aires o es una constante en las distintas regiones del país?

GC: APYME es una entidad nacional con delegaciones en Buenos Aires (AMBA, Bahía Blanca, Mar del Plata), pero también en Mendoza, Rosario, Paraná y Córdoba. La caída es federal y transversal a la industria, el comercio y la construcción.

Hoy vemos una economía fuertemente dual. Hay sectores ganadores vinculados a actividades extractivas (minería, energía, agro concentrado), lo cual celebramos, pero su avance no derrama riqueza ni empleo en el territorio. Esos sectores primarios generan menos del 10% del empleo formal. En cambio, el comercio, la construcción y la industria dinamizan más del 45% del empleo. Esto explica por qué, a pesar de tener exportaciones récord de más de 100.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, la mayoría de las familias argentinas no llega a fin de mes.

TPT: Vinculado a esto, se observa un fenómeno preocupante que es el endeudamiento generalizado…

GC: Es un problema gravísimo. Si medimos la deuda en relación al PBI, Argentina está entre los niveles más bajos de la región; el verdadero drama es el destino de esos fondos. Las familias no se endeudan para cambiar la heladera o irse de vacaciones: toman crédito para pagar la boleta de luz, tapar agujeros o comprar comida en el supermercado. Es un círculo vicioso de patas cortas.

Lo mismo impacta en las empresas. Aunque el reporte general del Banco Central muestra una mora baja en apariencia, cuando desglosamos y «rasgamos el fondo de la olla», la irregularidad y la imposibilidad de pago en el universo de las micro y pequeñas pymes alcanza casi el 18%. Hay una verdadera tragedia financiera silenciosa que se traslada al fisco, a los proveedores y al atraso en las cargas sociales porque los números, simplemente, no cierran.

TPT: Usted menciona que esto no es solo una percepción de APYME. Sé que hicieron un estudio con la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). ¿Qué descubrieron?

GC: Resaltamos que el 75% de los productores e industriales encuestados identifican a la política económica actual como la causa directa de su deterioro.