Una foto, cuatro sonrisas distintas

Por Juan Manuel Jara

En estos días se conocieron las reuniones que mantuvo la intendente María José Gentile, junto con el Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, en la ciudad de Buenos Aires y La Plata por el tema caminos, Plan Gestor Maestro y todo lo que atañe a cambiar una realidad que ya llegó a su punto cúlmine en el distrito. Estos encuentros tienen un trasfondo, datos y cuestiones, un lado B que no siempre se plasman en una gacetilla.

La famosa comisión vial que está trabajando semanalmente en una ¿nueva? propuesta de manejo de caminos y canales en el distrito, tuvo en septiembre el aval de técnicos especializados para hacer con la facultad de La Plata un relevamiento del estado actualizado de la red de caminos y canales del Partido.

Pero el factor tiempo resulta determinante para ponerlo en marcha: El costo total del relevamiento (que demandaria un año de trabajo) es de aproximadamente 180 millones de pesos. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) cubriría 70 millones del total de esta fase inicial. Para obtenerlos exige una presentación formal antes del fin de noviembre, y evitar el diferimiento de la evaluación hasta marzo de 2027.

¿Y el resto de la plata? Es lo que fue a buscar Gentile al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo internacional especializado en cooperación para el desarrollo de la agricultura y la ruralidad, que trabaja junto a gobiernos e instituciones de toda América. Un nexo entre las administraciones a todo nivel y las fuentes de finaciamiento para proyectos. Según pudimos averiguar, esta reunión fue gestionada días atrás por Patricia Gorza, en su rol de miembro de Federación Agraria Argentina y titular de la filial nuevejuliense de esta entidad rural. Al concedérsela, invitó a Gentile a participar y aprovechar la oportunidad.

Fueron recibidos por el brasileño Fernando Schwanke, representante en el país del IICA. Se explicó la situación local y, cuando se expuso sobre la mesa el tema del costo del relevamiento, los 180 millones, fue cuando Schwanke sacudió el tablero.

En base a su amplia experiencia, el brasileño dio a entender que 180 millones es poco para cambiar la infraestructura. O sea, para hacer un cambio de verdad hay que hacer otra cosa. Básicamente dio a entender que era malgastar semejante millonada. ¿Qué es lo que propuso? Respaldar un anteproyecto técnico integral estimado en 500.000 dólares. Dicho estudio abarca el relevamiento de las tres subcuencas hidrológicas del distrito, el análisis técnico y de suelos de los 2.200 kilómetros de caminos rurales, la evaluación de alternativas de estabilización y la definición de las prioridades de obra. Esta etapa inicial sentará las bases para un programa de infraestructura a largo plazo, entre 8 y 10 años, cuyo costo proyectado ronda los, atención, 10 millones de dólares. A esta altura, tanto Gentile como Poggi debieron sentir sofocanoes repentinos, que el alma abandonaba sus cuerpos. Dólares, millones…números que están lejísimo de una administración que pena a diario con el gasto más mínimo. «No hay plata«, sigue siendo el hit más escuchado del chart municipal desde hace más de un año.

Para un Nueve de Julio que hoy tiene menos respaldo que un banquito, ¿qué opciones habría para acceder a ésto? El IICA propone explorar alternativas de financiamiento para el anteproyecto y el programa de obras a través de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Interamericano o el Banco Mundial. Pero para acceder a este tipo de financiamiento es necesario contar con el aval y la intervención de la Provincia de Buenos Aires. Los rostros de la foto que acompaña esta nota son un termómetro de lo que fue la reunión, que terminó con los saludos amables y, tanto Gentile como Poggi, tuvieron todo el trayecto por la autopista de Buenos Aires hasta La Plata, con la ventanilla baja y refrescándose, para recomponerse y llegar a la capital provincial a reunirse con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, a fin de acordar las prioridades operativas del Plan Rector de caminos que aun está en pañales.

Por otro lado, aprovechando el envión, representantes Fedración Agraria se reunieron con el ministro Gabriel Katapodis, responsable provincial de infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, durante la jornada que se realizó ayer jueves en Chivilcoy, para ver si la provincia salía de garante de Nueve de Julio ante alguno de los organismos crediticios internacionales tal como lo explicó Shwanke. Por supuesto, llegado el momento, la provincia se lo cobra de alguna manera al municipio en cuestión. Katopodis dió su bendición para avanzar con la tramitación. Una buena noticia pensando en el largo plazo. Nada de esto es para ahora. quizás, si se llega a buen puerto, lo defina la persona que resulte electa intendente el año próximo.Pero la mira está puesta también en el corto plazo. Mucho dependerá de lo que pase con la lluvia. Los augurios del diciembre llovedor pueden dictaminar el avance o el final definitivo de muchas cosas.