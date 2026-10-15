Pittatore: «Lo que es evidente para los padres, aun no lo es para el resto»

La Escuela de Educación Especial Nº 501 de 9 de Julio se encuentra en el centro de un fuerte reclamo comunitario para la construcción de un nuevo edificio, debido a que sus instalaciones actuales (con más de 66 años de antigüedad) han quedado totalmente obsoletas, pequeñas y carecen de las condiciones de accesibilidad y funcionalidad indispensables para los alumnos con discapacidad.

La situación de la institución se resume en dos frentes principales.

Por un lado, el reclamo por un nuevo edificio. En julio de 2026, la Asociación de Padres Autoconvocados por un Nuevo Edificio hizo uso de la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante para visibilizar formalmente el proyecto «Pedido de una Escuela Especial Nueva para 9 de Julio» ante las autoridades locales, la Intendencia y la Jefatura Distrital. El reclamo sigue plenamente activo, aunque las familias han señalado que el proceso administrativo e institucional avanza con lentitud. (Ver: semanarioextra.com.ar: Padres por la 501: «Logramos visibilizar la necesidad, pero el proceso avanza lentamente»)

El otro tema son las obras de reparación de emergencia. Para ello dialogamos en ‘Temprano para todo’ con Diego Pittatore, padre de un alumno de la escuela que se ha convertido en vocero habitual para comunicar el desarrollo de las múltiples reuniones que el grupo de padres y cooperadores y docentes vienen llevando a cabo: “Ayer tuvimos una reunión muy importante. Hace un mes le habíamos pedido a la intendente armar una mesa de trabajo conjunta con todas las autoridades para dejar de dar vueltas de oficina en oficina. Participamos nosotros (el grupo de padres), la intendente, la jefa distrital Gabriela Tiani y el Consejo Escolar. El motivo principal era saber cómo le había ido a la intendente en su reunión con Educación de la Provincia. Nos dio dos noticias:El presupuesto provincial ya está cerrado para los próximos dos años. Esto elimina la posibilidad de un colegio nuevo en el corto plazo. Aunque las autoridades provinciales conocen el tema y muestran buena predisposición, la realidad económica es esa. Ante nuestro enorme descontento y la frustración de llegar al 15 de octubre casi sin avances, se logró un acuerdo. En esta semana se presentará formalmente el pedido de necesidad para el nuevo colegio.

Seguimos en lucha y esperando que cumplan con la presentación de este pedido clave”.

“Hoy, 14 de octubre, el pedido de necesidad para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela N ° 501 todavía (enfatiza) no fue elevado desde 9 de Julio a la provincia. Es difícil comprender por qué, tras casi diez meses de gestión, aún no se ha dado este paso fundamental, sabiendo que luego restará afrontar toda la burocracia y los tiempos de espera del Estado provincial.

El camino comenzó en la segunda semana de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo y en un momento crítico en el que el comedor escolar estaba clausurado por filtraciones de lluvia. En ese entonces, la primera reunión fue con la directora de la institución, entendiendo que ella debía liderar este proceso como «capitana del barco». Posteriormente, se mantuvo un encuentro con el Consejo Escolar«, explicó Pittatore.

Y dejó un mensaje que expresa las sensaciones del grupo: «Como padres, hemos sido sumamente pacientes y respetuosos. Cumplimos con cada uno de los pasos institucionales correspondientes, dialogamos con todas las autoridades pertinentes e incluso hicimos uso de la Banca Ciudadana en excelentes términos. No somos especialistas en política ni en gestión pública; somos simplemente padres que buscan lo mejor para sus hijos. Cuesta entender por qué el reclamo sigue frenado a nivel local cuando la necesidad es evidente. Lamentablemente, parece que lo que es urgente y visible para los padres, todavía no lo es para el resto”.