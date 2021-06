Vuelven las clases presenciales al interior bonaerense tras el pedido de Juntos por el Cambio

Intendentes y legisladores de la provincia de Buenos Aires reclamaban volver a la prespecialidad en las escuelas ante la reapertura en el Conurbano.

Luego del reclamo de intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio para que la vuelta a las clases presenciales se extienda al interior de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación modificó la situación epidemiológica de varios municipios y ahora se aguarda la oficialización del gobierno de Axel Kicillof.

La baja de contagios que se produjo producto de las restricciones y el confinamiento decidido por el Gobierno nacional hace poco menos de un mes comienza a tener sus resultados en localidades que estaban bastante complicados a nivel casos diarios.

Según la cartera a cargo de Carla Vizzotti las comunas que dejan de estar en zona de “alarma epidemiológica y sanitaria” son: 9 de Julio, Azul, Balcarce, Bragado, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy y Coronel Suárez.

Además de General Alvarado, General Pueyrredón (Mar del Plata), Junín, La Costa, Lincoln, Lobos, Mercedes, Necochea, Pehuajó, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.

Con este cambio, la provincia de Buenos Aires los sacaría de fase 2 para estar en fase 3 y en todos estos municipios podrán volver las clases presenciales, que venían reclamando desde la principal fuerza opositora en la Legislatura bonaerense.

El jueves pasado, durante la sesión en la Cámara de Diputados bonaerense, el bloque de Juntos por el Cambio expresó su descontento porque “de manera sorpresiva autorizaron las clases presenciales en el Conurbano y no en localidades chicas del interior bonaerense”.

La legisladora, Laura Aprile, señaló que “a esta altura no entiende si es discriminación o desconocimiento, las consecuencias de todo esto es tremendo, hay desconexión con la escuelas, cansancio y hartazgo por parte de docentes, estudiantes y familias, todos los estudiantes del interior tienen que recuperar las clases presenciales de manera urgente”.

Desde el sector, venían de solicitar por medio de un proyecto que la directora de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, rinda explicaciones ante los legisladores provinciales sobre los criterios para fijar la vuelta a las aulas en algunos distritos y en otros no.

“Vila no da precisiones, no le conocemos la voz, no la escuchamos, la gente no sabe quién es, nunca nos dio razones a los legisladores, es inadmisible su silencio. El gobernador debe dejar de hacer campaña política y dedicarse a vacunar, ahora castiga a todos los chicos del interior”, fustigó Aprile desde el recinto.

En tanto, los jefes comunales enviaron reclamos formales a la Provincia durante la última semana para que se revea la situación porque, según argumentaron, en las pequeñas localidades, no hay transporte público, por lo que las posibilidades de contagio se reducen.

El pedido de los intendentes

Los primeros que salieron a expresar su descontento por la “discriminación” con la vuelta a la presencialidad en las escuelas fueron los intendentes de Bahía Blanca, Hector Gay y de Junin, Pablo Petrecca a los que este lunes se sumaron sus pares de varias localidades bonaerenses.

“El gobierno provincial anunció la vuelta de las clases presenciales en el AMBA pero excluyó a nuestra ciudad y a otras localidades del interior. Las escuelas no son foco de contagios y tienen que estar abiertas”, manifestó Gay.

En concordancia se pronunció su par de Junin, Petrecca al advertir que “realizaremos junto al resto de intendentes un pedido de reconsideración para el regreso de la presencialidad”.

En el mismo orden, el intendente de la localidad de Chacabuco, Víctor Aiola, quien ya había presentado un pedido formal a las autoridades provinciales, indicó que “los docentes y auxiliares se encuentran vacunados en su mayoría”.

En la misma línea opinó el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, al decir que “solicito evalúe con la mayor celeridad posible, la reapertura de los Jardines de Infantes y las Escuelas en los niveles primario y secundario”.

Es preciso mencionar, que Salomón envió una carta a la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, donde enumera una serie de puntos que avalan la presencialidad en la ciudad que conduce.

Asimismo, el intendente de Ameghino, Calixto Tellechea, precisó que a pesar de estar en fase 2, “se podrían dar clases tranquilamente” y lamentó que “el año pasado pese a que el primer caso de Covid-19 fue en octubre, no hubo clases todo el año”.

Otra voz que se sumó al reclamo contra Kicillof fue el jefe comunal de Rivadavia, Javier Reynoso, quien espera que “las autoridades recapaciten” en torno a la situación que atraviesa su municipio.

Además, Reynoso adelantó que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que “se analicen los datos sanitarios, contemplando el avance en la vacunación de la población y evalúe la apertura de las distintas actividades”.

Por su parte, el alcalde marplatense, Guillermo Montenegro también adhirió a las quejas hacia Kicillof: “Esta decisión que toma el gobernador afecta a nuestra ciudad, que entiendo que está siendo discriminada”.