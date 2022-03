Victimismo y codependencia

La codependencia se define como las dinámicas continuadas en las que nos hacemos responsables de las emociones de otras personas y/o intentamos que no sufran las consecuencias de sus conductas. Habitualmente, es acompañada por: miedo al rechazo o a la pérdida; tendencia a evitar los conflictos; validación a través de lo que hago y no de lo que soy; falta de seguridad en decisiones y acciones.

Cuando evitamos decir lo que pensamos por miedo a hacer daño o a generar un conflicto, es probable que acabemos expresando nuestras necesidades de manera pasivo agresivo, o explotando en una situación agresivamente de repente. Además, podemos cargarnos con cuidados que no nos han pedido, en vez de expresar que somos nosotros quienes los necesitamos, y luego sentirnos decepcionados cuando las otras personas no responden a nuestras expectativas. Por eso, podemos acabar generando un discurso victimista. Y dentro de este discurso, podemos pensar y decir cosas como: “nadie me quiere porque no hacen por mi lo que yo hago por ellos”, “no valoran el esfuerzo que hago para que todo vaya bien”, “siempre soy yo quien lo da todo y nadie lo hace conmigo”.

Esto puede provocar que los demás se sientan culpables y se vayan alejando, lo que refuerza nuestras inseguridades de “nadie me quiere lo suficiente”. Por eso, si pensas que nadie hace lo suficiente por vos, quizás podes plantearte si te estás cargando de más, cuidando a otras personas en vez de expresar qué es lo que vos necesitas en las relaciones.

En definitiva, la codependencia y el victimismo están íntimamente relacionadas, y responde a la falta de herramientas para poder expresarnos emocionalmente de manera sana. Sin embargo, detectar el problema y pedir ayuda si la necesitamos, nos puede ayudar a trabajar en conseguir estas herramientas.

