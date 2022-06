Trigo: Las exportaciones fueron récord en la campaña 2021/22

Las ventas de trigo con destino a diferentes mercados, correspondientes al primer semestre del ciclo 2021/2022 se constituyeron en un verdadero récord con un total de 12,7 Ms/t vendidas, de acuerdo a las proyecciones realzadas por la Bolsa de Comercio de Rosaio (BCR).

Sin embargo, el consumo del cereal presenta un panorama dispar entre el sector exportador y el sector molinero.

El volumen exportado entre diciembre y mayo del actual ciclo comercial (se toman los embarques del mes de mayo como estimativo ya que los números oficiales de INDEC recién se darán a conocer en la segunda parte de junio) es superior a lo exportado en toda la campaña completa comparado con años anteriores.

MEJORAN LOS PRECIOS INTERNACIONALES

Además, los buenos precios internacionales lograron que el valor exportado en el primer semestre por el trigo en grano supere los US$ 3.740 millones, otro récord comparado con igual ciclo del año anterior.

La diferencia con el récord anterior de 2007/08 es casi del doble. Por entonces en el primer semestre de la campaña se lograron exportaciones por US$ 2.080 millones.

Por otra parte, resulta interesante remarcar que Brasil se mantiene como el principal destino de los embarques de trigo argentino (recibió 2,6 Mt, algo por debajo de las 2,7 Mt embarcadas en el primer semestre del año anterior).

Asimismo, se aprecia un marcado crecimiento de las exportaciones a África en la participación de los embarques del cereal.

Según la agencia marítima NABSA SA., en los primeros seis meses del ciclo comercial 2021/22 se despacharon cerca de 5,9 Mt hacia las costas africanas, casi el triple de lo despachado en el primer semestre del año previo.

Por cercanía geográfica, los países de África suelen recibir trigo de Rusia o Ucrania, sobre todo los países del norte subsahariano. Pero es evidente que el conflicto bélico que se desarrolla entre ambos países, sumada a la mayor producción argentina en la actual campaña, las preferencias de varios de esos países optaran por el cereal argentino.

Por último, también se destaca el aumento en los envíos hacia Asia. Entre diciembre y mayo se exportaron más de 2,3 Mt hacia aquel continente, más del doble de 1,1 Mt, cantidad exportada en los primeros seis meses de la 2021/22.

En términos porcentuales no se aprecia un incremento en la participación de Asia sobre el total exportado. Entre los principales países asiáticos receptores del trigo argentino se destaca Indonesia, con más de 1,5 Mt recibidas, mientras que en igual período del ciclo previo se habían despachado 360.000 t hacia aquel país.

CONSUMO INTERNO

Respecto al consumo interno del trigo, la molienda acumulada entre diciembre y abril alcanza 2,39 Mt, apenas un 3,6% más que en los primeros cuatro meses de la campaña previa.

Tras el arranque de la campaña con un volumen industrializado considerablemente superior al de 2020/21, la molienda empezó a ralentizarse y la diferencia con el ciclo anterior se fue recortando.

La molienda de trigo en abril totalizó 500.000 t y, junto con el volumen industrializado en abril del año previo, es el más bajo para un abril desde la campaña 2016/17.

Esta diferencia en los tonelajes utilizados por el sector exportador y el sector molinero se condice con los niveles de comercialización de grano de cada sector.

El sector exportador lleva adquirido más de 17 Mt, récord absoluto para el momento del año y superando en más de 7 Mt la marca de la campaña previa.

El sector molinero, en tanto, sólo lleva realizadas compras por 2,68 Mt, el segundo volumen más bajo en los últimos siete ciclos y superando sólo a lo ocurrido hace un año cuando las compras del sector sumaban 2,51 Mt.

PRECIOS

Precios del trigo:

El mercado de futuros de Chicago, que oficia de referencia a nivel mundial, tuvo una semana de fuertes retrocesos en cuanto a las cotizaciones del cereal.

En este sentido, entre el martes y miércoles hubo una merma acumulada de US$ 42,7/t en los valores de los contratos con mayor volumen de trigo, implicando un descenso de 10 % respecto del cierre previo.

Estas disminuciones fueron consecuencia de las noticias sobre avances diplomáticos que buscan generar un corredor marítimo por el cual se habilitarían las exportaciones del cereal ucraniano.

Vale recordar que los niveles de embarques de Ucrania se vieron fuertemente restringidos tras el comienzo de la crisis ruso-ucraniana sobre finales de febrero.

No obstante, pese de las caídas en los valores del trigo, los registros con los que comenzó el ciclo comercial 2022/23 del cereal estadounidense son los más elevados de su historia puesto que el 1 de junio se alcanzaron los US$ 382,6/t en el contrato de futuros de mayor volumen operado, Jun 22, superando ampliamente a las cotizaciones que se presentaron en el pasado.

Las primeras cotizaciones de las nuevas campañas de trigo en EE. UU. se encontraron entre los US$ 157,6/t (ciclo 2017/18) y los US$ 254,8/t (2021/22) en los últimos 5 años .

De hecho, el valor más cercano en el comienzo de un año comercial en el país norteamericano se dio en la campaña 2008/09 cuando los valores alcanzaron a los US$ 287,5/t.

En la plaza local de granos se presentó una reducción menor a la que se dio en Chicago, porque, desde el jueves 26 de mayo hasta la jornada del 1° de junio apenas se registró una caída de US$ 2/t, pasándose de US$ 367/t a US$ 365/t entre dichas ruedas.

Esto evidencia una separación entre los valores del mercado de referencia con respecto a las cotizaciones locales. Asimismo, los precios locales también resultan ser un récord histórico para esta altura del año si es que se comparan los valores actuales con las cotizaciones históricas de la Pizarra de Rosario.

(Noticias AgroPecuarias)