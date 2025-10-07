Toyota Yaris Hatchback: cuánto cuesta hoy el compacto más equilibrado

En el competitivo universo de los autos compactos, el Toyota Yaris Hatchback sigue siendo una de las propuestas más racionales y consistentes del mercado argentino. Pensado para la ciudad pero con argumentos sólidos también para escapadas ruteras, el modelo se convirtió en una puerta de entrada confiable al universo Toyota, destacándose por su eficiencia mecánica, buen equipamiento de seguridad y un andar confortable.

Para este octubre de 2025, el Yaris se ofrece en tres versiones: XS CVT, XLS+ CVT y S CVT, todas con motor 1.5 naftero y caja automática tipo CVT. La gama abandona las opciones manuales y sedán para concentrarse en una propuesta clara: un solo formato, bien equipado y con enfoque urbano. Los precios orientativos, según redes de concesionarios y publicaciones especializadas, van desde $28.324.000 hasta $33.836.000, aunque pueden variar según la plaza, stock y promociones.

Mecánica sencilla, confiable y eficiente

El corazón del Yaris sigue siendo el conocido motor 1.5 16v de 107 CV, con distribución por cadena y tecnología Dual VVT-i. Asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas, el conjunto apunta a un manejo suave, consumos bajos y bajo mantenimiento. El esquema de suspensión –MacPherson adelante, eje de torsión atrás– privilegia la comodidad diaria sin resignar estabilidad. El sistema de frenos combina discos delanteros ventilados y tambores traseros, una configuración habitual en el segmento.

Seguridad: un punto fuerte

En seguridad, el Yaris se posiciona por encima de muchos rivales. Desde la versión base ofrece siete airbags, control de estabilidad, control de tracción y asistencia en pendiente. La variante tope de gama, S CVT, suma el sistema de asistencias Toyota Safety Sense, con funciones como pre-colisión frontal (PCS) y alerta de cambio de carril (LDA), una rareza aún en su franja de precios.

Diseño sobrio, buen espacio interior

Con una estética que privilegia la sobriedad, el Yaris propone líneas limpias y detalles cuidados. Las versiones superiores incorporan ópticas LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y techo solar, mientras que el interior se destaca por su funcionalidad: pantalla táctil de 6,8″, climatizador digital, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento desde el nivel XLS+. El baúl ofrece 310 litros y el tanque de combustible, 42 litros, cifras que lo vuelven apto tanto para el uso diario como para viajes cortos.

Una gama reducida, pero bien enfocada

Toyota decidió simplificar su propuesta local. Hoy, el Yaris Hatchback con caja CVT es la única configuración disponible en concesionarios oficiales del país. Ya no se ofrecen ni versiones manuales ni el sedán, eliminados del line-up tras un ajuste regional. Esta decisión responde al comportamiento del mercado, que prioriza modelos automáticos, compactos y con buen nivel de seguridad activa.

Precios orientativos en octubre 2025

Yaris XS 1.5 CVT: $28.324.000

Yaris XLS+ 1.5 CVT: $31.464.000

Yaris S 1.5 CVT: $33.836.000

Valores de referencia estimados por concesionarios oficiales. No incluyen gastos de flete, patentamiento ni accesorios opcionales.