Torneo de ajedrez en Santa Fé, con representantes nuevejulienses

Árbitro Adjunto Principal AN Eugenia Alegre AF Nahuel Santianes Árbitro AN Cena Mario – AR Hase Salim Control de tiempo (Standard) 90 minutos con 30 segundos por jugada Organizador Perez Ciudad Federación Argentina ( ARG ) Director del Torneo AF ON Nahuel Santianes Árbitro principal AI OI Leandro Plotinsky Árbitro Adjunto Principal AN Eugenia Alegre AF Nahuel Santianes Árbitro AN Cena Mario – AR Hase Salim Control de tiempo (Standard) 90 minutos con 30 segundos por jugada Lugar Sociedad italiana Hispano Argentina de Socorros Mutuos – PEREZ – SANTA FE Number of rounds 7 Tournament type Sistema Suizo Cálculo de elo Elo internacional Fecha 2022/02/26 al 2022/03/01