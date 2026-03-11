Señales de un cambio en el equilibrio global





Por Javier J. Pappalardo

La escalada en Medio Oriente vuelve a plantear una pregunta que excede largamente la lógica de un conflicto regional. Más allá de los episodios militares concretos, lo que comienza a insinuarse es una discusión más amplia sobre el equilibrio del poder internacional. Sin embargo, la conversación pública muchas veces se mueve en un registro diferente. Entre análisis fragmentados y lecturas coyunturales, el debate suele concentrarse en los movimientos tácticos inmediatos y pierde de vista un fenómeno más profundo: la transformación gradual del sistema internacional que emergió tras el final de la Guerra Fría.



Durante más de tres décadas, la arquitectura de seguridad global estuvo dominada por la supremacía militar, tecnológica y financiera de Occidente. Ese predominio configuró no sólo alianzas estratégicas, sino también una narrativa política que asumía como casi indiscutible la capacidad de Estados Unidos y sus socios para ordenar los principales conflictos internacionales.

La situación actual en Medio Oriente introduce algunos elementos que invitan a revisar esa premisa.

Los recientes ataques con misiles de largo alcance contra objetivos israelíes —incluyendo instalaciones militares y puntos estratégicos— han reabierto el debate sobre la eficacia de los sistemas de defensa que durante años fueron presentados como prácticamente infranqueables. Más allá de la magnitud concreta de los daños, el dato relevante es que el paradigma tecnológico que sostuvo durante décadas la superioridad militar occidental comienza a enfrentar desafíos crecientes.



La irrupción de nuevas tecnologías, entre ellas los misiles hipersónicos y los sistemas de ataque de alta precisión, está alterando la lógica tradicional del poder militar. Plataformas que durante años simbolizaron la proyección global de fuerza —como los grandes portaaviones— empiezan a ser evaluadas bajo una nueva óptica estratégica, marcada por su vulnerabilidad potencial frente a armamento de última generación.

Pero la dimensión militar es apenas una parte del problema. El otro frente decisivo es el energético. Las tensiones en torno al Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz recuerdan hasta qué punto la estabilidad económica global sigue dependiendo de corredores estratégicos extremadamente sensibles. En ese contexto, el conflicto adquiere un significado que trasciende la disputa entre actores regionales. El control —o la amenaza sobre el control— de esas rutas marítimas impacta directamente sobre el precio de la energía, el comercio internacional y, en última instancia, sobre la estabilidad económica de Europa, Asia y América.



Para Europa, en particular, el escenario resulta especialmente delicado. La crisis energética de los últimos años ya evidenció las limitaciones estructurales del continente frente a shocks externos. Una nueva perturbación en el flujo de hidrocarburos podría amplificar tensiones económicas y políticas que aún no han sido completamente resueltas. En ese marco, el interrogante central no es únicamente quién gana o pierde cada episodio militar, sino qué transformaciones más profundas se están produciendo en el sistema internacional. Los grandes cambios de poder rara vez se anuncian de manera abrupta. Con frecuencia se manifiestan primero como una sucesión de episodios aparentemente inconexos que, con el tiempo, revelan un patrón más amplio.

Tal vez lo más significativo del momento actual sea precisamente eso: la sensación de que el orden global que predominó durante las últimas décadas comienza a mostrar signos de fatiga.

Si ese diagnóstico se confirma, la cuestión central para los próximos años no será sólo la resolución de un conflicto particular, sino la forma en que el mundo administrará una transición hacia un equilibrio internacional todavía incierto

