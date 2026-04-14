El tablero inclinado

Por Javier Pappalardo

Hay una verdad ineludible que atraviesa la Argentina contemporánea y que pocos se animan a formular sin rodeos: el tablero no es neutral, está inclinado desde el nacimiento. No se trata de una consigna ideológica ni de una exageración retórica. Es un dato estructural. Quien llega al mundo en una familia con capital cultural y capital económico inicia la partida con ventaja. Tiene lenguaje, hábitos, referencias, vínculos. Tiene, en definitiva, un sistema de contención que le permite equivocarse sin que el error se convierta en destino. Negarlo es negar la evidencia.

Pero el problema no es la existencia de esa desigualdad de origen. Las sociedades nunca han sido plenamente iguales. El verdadero problema aparece cuando el único mecanismo capaz de compensarla —el sistema educativo— deja de cumplir su función.

Porque para el hijo del obrero, para quien no hereda redes ni capital simbólico, la escuela no es un complemento: es todo. Es la única posibilidad real de modificar la trayectoria que le fue asignada antes de poder elegir. Es la herramienta central de movilidad social. Cuando esa herramienta se debilita, lo que se rompe no es solo una institución: se rompe la promesa de igualdad.

La degradación de la calidad educativa no es un fenómeno abstracto. Tiene consecuencias concretas, visibles y profundamente injustas. En Argentina, menos de la mitad de los estudiantes termina la escuela secundaria en tiempo y forma, y una proporción significativa no alcanza niveles básicos en comprensión lectora o matemática. Ese no es un dato técnico: es una señal de alarma.

Mientras tanto, la escena cotidiana ofrece una postal elocuente. En muchas aulas del sistema público, buena parte del tiempo se destina a dinámicas de contención, a conversaciones sobre regulación emocional, a sostener lo urgente. En paralelo, en otros circuitos educativos, los estudiantes incorporan programación, idiomas, pensamiento computacional desde edades tempranas. Esa diferencia no es pedagógica, es estructural. Mientras unos aprenden a gestionar cómo se sienten, otros aprenden a competir en el mundo que viene. Y el sistema, lejos de cerrar esa brecha, la amplifica.

Porque cuando la exigencia baja en nombre de la inclusión, lo que en realidad ocurre es una forma silenciosa de desigualdad. Se reemplaza conocimiento por contención. Se sustituye exigencia por acompañamiento. Se posterga el aprendizaje duro —lenguaje, matemática, tecnología— como si fuera secundario, pero no lo es. Es decisivo. No se trata de negar la dimensión emocional. Se trata de no invertir prioridades. Porque cuando la escuela deja de enseñar con rigor, no protege al alumno, lo desarma. Y ese desarme se revela más adelante, en la universidad, donde muchos descubren que no tienen las herramientas necesarias, y en el mercado laboral, donde la falta de competencias se vuelve evidente. En la vida, donde la promesa de movilidad social se diluye.

El que se estrella no es el hijo de los sectores más favorecidos. Es el que apostó todo a un sistema que le prometió herramientas que nunca le dio. Es el que creyó que el esfuerzo alcanzaba, sin saber que el punto de partida seguía definiendo el resultado. Los sectores más favorecidos siempre construirán sus redes. Siempre tendrán alternativas. Siempre podrán corregir desvíos. La escuela pública, en cambio, es la única red para millones. Si esa red se debilita, no hay segunda oportunidad.

La verdadera injusticia no es que existan desigualdades de origen. La verdadera injusticia es que el sistema que debía corregirlas termine consolidándolas. Porque cuando la educación deja de ser un puente, se convierte en un filtro, y cuando eso ocurre, el tablero ya no está inclinado, está definitivamente amañado.