Cuidemos el medio ambiente, pero en serio

La abundancia de información no se correlaciona con la educación de las personas. 9 de Julio, por estos tiempos, es un fiel reflejo de esto. Basta dar una vuelta por la ciudad para verlo. Tenemos un basural a cielo abierto, poda de mutilación, menos verde en veredas, ausencia de árboles, escaso conocimiento de la importancia de las 3 R (Reducir -Reciclar-Reutilizar ). Presten atención cuando ven las pilas de carpido que los vecinos sacan y se sorprenderan de ver lo que se nos ocurra entre las ramas o césped. Sumemosle agua servida en las calles debido a caños de agua rotos por semanas siendo que ese agua es cara ya que es tratada para disminuir el nivel de arsénico. Y así podría seguir enumerando problemas, pero no quireo asustar a los preocupados por el futuro de nuestra ciudad. Basta con que vean las fotos que acompañan el artículo para darse cuenta de lo que menciono.
Hace un par de años, los países desarrollados han elaborado un método para concientizar sobre la gravedad de las emisiones de dióxido de carbono. Lo llamaron «Huella de Carbono», un indicador ambiental que mide la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos, directa o indirectamente, por una persona, organización, evento o producto. En muchos sitios web pueden encontrar la fórmula para poder calcular las emisiones, ese valor nos permitirá identificar las actividades que más emiten dióxido de carbono y poder así tomar medidas.
Todas estas son acciones que, por pequeñas que sean, van a ayudar, cambios de hábitos, modificar formas de producir, distribuir y consumir cosas de origen reciclado entre las más comunes.
Es recomendable establecer un calendario y responsables en nuestros hogares para la implantación y seguimiento de las medidas que se deseen llevar adelante para poder alcanzar los objetivos pre-establecidos. Se puede, hay que informarse, decidir y colaborar. Todos podemos.