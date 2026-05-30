Cuidemos el medio ambiente, pero en serio

Por Ing. Agr. Florencia Céspedes

La abundancia de información no se correlaciona con la educación de las personas. 9 de Julio, por estos tiempos, es un fiel reflejo de esto. Basta dar una vuelta por la ciudad para verlo. Tenemos un basural a cielo abierto, poda de mutilación, menos verde en veredas, ausencia de árboles, escaso conocimiento de la importancia de las 3 R (Reducir -Reciclar-Reutilizar ). Presten atención cuando ven las pilas de carpido que los vecinos sacan y se sorprenderan de ver lo que se nos ocurra entre las ramas o césped. Sumemosle agua servida en las calles debido a caños de agua rotos por semanas siendo que ese agua es cara ya que es tratada para disminuir el nivel de arsénico. Y así podría seguir enumerando problemas, pero no quireo asustar a los preocupados por el futuro de nuestra ciudad. Basta con que vean las fotos que acompañan el artículo para darse cuenta de lo que menciono.



