“Seguridad ciudadana en el 9” dialogó con una precandidata a intendente

Ante el calendario electoral que se avecina, desde la asociación se propusieron consultar a los distintos candidatos a intendente de nuestra ciudad sobre su análisis de la seguridad ciudadana y seguridad vial, estas consultas se enmarcan en el objetivo de interacción entre todos los actores sociales de nuestra ciudad, y en especial a quienes en el futuro van a ser los encargados de diseñar e implementar las políticas de seguridad. Es la intención del grupo, consultar a todos los candidatos de todas las expresiones políticas esperando que los mismos accedan, para luego, con la participación de los diversos medios de comunicación, llegar a los vecinos.

Según indican desde la asociación, “En el día de hoy transcribimos la reunión que tuvimos con la Sra. Nancy Grizutti, quien competirá como precandidata a intendente por el espacio Unión por la Patria”.

¿Qué opinión tenés de la seguridad en el partido de 9 de Julio?

Hay inseguridad muy pequeña, amigos que vienen a visitarme se asombran de cómo vivimos en la ciudad. Lo malo es naturalizar los pequeños hechos delictivos. Ejemplo, se roban una moto y hay falta de interés de investigar quien realizó el hecho.

Me pasó en carne propia, nos robaron la moto en Dudignac, en nuestra casa, y

nosotros, la familia, hizo toda la investigación para saber donde estaba. La

encontramos nosotros en Del Valle, la policía nunca nos acompañó.

Si bien es cierto que hay pocos efectivos policiales, también es cierto que no

precisamente todos cumplen con su función de cuidarnos.

Te doy un ejemplo, el 24 de diciembre íbamos a Dudignac y nos pasó un móvil

a 150km/h aproximadamente, nosotros íbamos a 100, tuvimos que frenar tanto

nosotros como el auto que venía de frente. Llegué a la comisaría a hacer la

denuncia y lo primero que me respondieron fué “¿quién sos?” manifesté «Nancy

Grizutti, una vecina», me contestaron “bueno, los muchachos venían apurados”

al final vine al 9, hice la denuncia al sub secretario y suspendieron al agente a

cargo del móvil. Los ciudadanos también debemos hacernos cargo de cómo

trabaja la policía.

Se debe acercar la policía al barrio, reunirse con los vecinos, escuchar los problemas de cada barrio en particular y después actuar en consecuencia. Que sea el oficial que nos cuida.

Debería el sub secretario de seguridad ir a los barrios al igual que el comisario, integrar a las fuerzas vivas, volver a una policía creíble, para eso se debe ir a los barrios y escuchar al vecino.

Las reuniones permiten desarrollar políticas públicas.

Tenemos a Patricios sin policías, eso no puede pasar, si pasa algo tiene que ir un móvil desde acá, lo pedimos el año pasado y aun no llegó.

Sé que el sub secretario habrá pedido mil veces más policías, hablo con Beltrán, pero ante la realidad de no tener más tenemos que organizarnos como lo que tenemos, optimizar los recursos.

Necesitamos generar que los vecinos crean en las fuerzas vivas, hace falta un acompañamiento de la policía hacia el vecino. Sumar a los ciudadanos a las políticas de seguridad, acercase con asesoramiento sobre seguridad.

Hay que incentivar a los vecinos, insistir e insistir.

¿Qué análisis realiza hoy de la situación de la seguridad vial?

La situación la veo pésima. Nuestra ciudad tiene un desmanejo en materia de seguridad vial, que no pasa así con ciudades aledañas con similitudes a la nuestra, tuve la oportunidad de (visitar/ charlar) con autoridades de la ciudad de Bolívar, de Chivilcoy y ellos lograron ordenar el tránsito y así reducir los accidentes.

No es solo los accidentes de tránsito, el sistema vial está en una situación muy grave, incluyo a los usuarios de Motos, autos, ciclistas como así a los peatones, nadie tiene la observancia que deberían de las normas de tránsito, esto agravado por la falta de personal para controlar.

Las motos nos pasan por cualquier lado, hacen willy, picadas, las camionetas andan en la ciudad como si estuvieran en la ruta, los automovilistas estacionan en cualquier lugar, los peatones cruzamos por donde sea sin el correspondiente uso de las sendas peatonales, etc.

¿Cuál es tu propuesta para modificar esta realidad?

Hay que tener un plan, el cual no debe ser asistemático, ni desarticulado, se debe contar con estadísticas para identificar los lugares calientes donde ocurren los accidentes, más allá que estimo que pueden ocurrir en cualquier lado. Esa estadística debe identificar la cantidad de accidentes y el motivo por el cual ocurren, puede ser por falta de casco, cinturón, peatón que cruza en rojo etc.

Después de tener identificado los pormenores del tema, se debe pensar en las estrategias para paliar esa situación.

Moderadores de velocidad en la calle (honguitos o loma de burro) no son suficientes, ni sirven. Si bien pueden ayudar mínimamente, lo cierto es que perjudican a otros, cuando lo que vos hacés perjudica a una minoría ya no sirve. Las estrategias deberían ser totalmente inclusivas. Trabajo en discapacidad y los honguitos o loma de burro incomodan a las personas mayores o las personas con alguna dificultan cuando por ejemplo se trasladan en bicicleta.

Educación vial sí, pero acompañado de una política de mano dura o sea control estricto, observancia total de las reglamentaciones, sin dudarlo.

Las multas tienen que ser fuertes y contar con más agentes de tránsito.

Evaluaría el personal, de los 1300 agentes que cuenta el municipio ver si todos están en el lugar adecuado para luego reasignar, reforzando la subsecretaria de seguridad y tránsito.

Imposible revertir esta crisis vial con cinco agentes por turno, esta cantidad es insuficiente. Más en los horarios de salidas o entradas a los colegios.

Es necesario a su vez un acompañamiento de los funcionarios al agente, no es posible que los agentes de tránsito puedan ser arrastrados por una moto y quede todo en la nada.

Se necesita un ejemplo de la dirigencia para apoyar a los empleados, faltan señales de apoyo y autoridad hacia los agentes, falta orden.

No hay articulación entre la sub secretaría de seguridad y el juzgado de faltas, hasta nosotros los concejales no se nos brinda información acerca de las multas que se cobran.

Comparte esto: Twitter

Facebook