Se viene la segunda fecha del Torneo de Hockey de la Asociación

Se disputa el próximo sábado la segunda fecha del Torneo de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, que había sido suspendida por el excesivo golpe de calor, teniendo en cuenta que los partidos se juegan entre las 10 y las 17 horas porque muy pocos cuentan con canchas iluminadas.

El programa de partidos, de las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera, es el siguiente: Huracán (C.Casares) recibe a 25 Hockey (25 de Mayo); Social (Junín) a Rivadavia (Lincoln); Saladillo H.C. a Bragado Club; Atlético 9 de Julio a Ciudad (Bolívar) y San Martín (9 de Julio) a Sarmiento (Junín). Se aprovecha que esta fecha estaba reservada a Encuentros de Escuelas de Hockey, para recuperar la suspendida.

Y quedan pendientes los partidos de Sub 19 y Primera de Sarmiento y Atlético, suspendidos por la misma razón, si bien se pudieron jugar los de las divisiones menores, los dos ganados por los equipos de nuestra ciudad.

@hockeyatletico9dj

@club_atletico9dj