Se reanudan este sábado los Torneos de la Asociación

Luego de un paréntesis provocado por la actividad de la selección, se reanudan este sábado los certámenes de la Asociación de Hockey de Centro de la Provincia, con los partidos que protagonizan Saladillo H.C. con Atlético 9 de Julio, en Saladillo; Social con San Martín, en Junín; 25 Hockey con Bragado Club; El Linqueño con Ciudad; Huracán con Sarmiento; libre Rivadavia.

Etapa local de los Juegos Bonaerenses

La semana pasada se disputaron los partidos de la Etapa local de los Juegos Bonaerenses, presentándose solamente los Clubes San Martín y Atlético, de nuestra ciudad, con los siguientes resultados: hockey femenino, categoría Sub 14, Atlético ganó 3 a 0, en Sub 19 ganó 2 a 1 y se clasificó en Sub 16 como único participante; y en masculino, Atlético va como único participante en Sub 14 y Sub 16 y San Martín en Sub 19 al ganar 1 a 0: los seis clasificados pasan a la Etapa Regional.