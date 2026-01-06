Se puede: Intendente reduce su salario y el de funcionarios

El intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció una reducción de su salario y el de los integrantes de su gabinete, en una medida que califica como un ejercicio de «austeridad y responsabilidad» ante la crisis económica.

La decisión, que ya cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante, busca garantizar la sostenibilidad financiera del municipio sin afectar los ingresos de los trabajadores de planta. Según explicó el jefe comunal peronista, el recorte de los sueldos políticos permitirá asegurar el funcionamiento de los servicios básicos y mantener el cumplimiento de las tareas esenciales de la comuna.

García subrayó que el contexto financiero es crítico para diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, lo que obliga a quienes ocupan cargos públicos a actuar con criterios de ordenamiento presupuestario. «Es una medida necesaria para proteger las finanzas locales», señaló el mandatario, quien remarcó que el esfuerzo debe recaer primero en la dirigencia política.

Evidentemente, cuando se quiere se puede. Un gesto que se le pide a la dirigencia política y que muchos miran para otro lado, esconden la cabeza o siguen aferrados a una realidad que los termina pasando por encima. Y por casa como andamos?