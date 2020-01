Salliqueló: Tractorazo y asamblea

Se realizó una nueva asamblea y tractorazo en Salliqueló, en contra de la presión impositiva hacia el sector que viene manifestando el gobierno nacional, provincial y muchos municipios de la provincia.

Con la concurrencia de mas de 500 productores y unos 50 tractores, convocados por la Asociacion Rural de Salliquelo – entidad adherida a CARBAP- se desarrollo el tractorazo y asamblea en la plaza central de Salliquelo, “la capital del novillo tipo” . Participo el presidente de CARBAP Matias de Velazco, acompañado del secretario de la entidad Roberto Cittadini y del prosecretario Pablo Ginestet, quienes escucharon los reclamos de las bases, en contra de una presion tributaria que se torna insostenible. Ademas estuvieron el actual intendente Juan Miguel Nosetti y los ex Intendentes Enrique Cattáneo y Jorge Hernández.

El Presidente de la Asociación Rural de Salliqueló, Arnoldo Mazzino, agradeció a los presentes y a la Cámara de Comercio por enviar una carta, de la cual afirmó que “nos comunican que también se encuentran en Asamblea, a la espera de que va a suceder con ingresos brutos”, y luego expreso “ los politicos se han encargado de destrozar el significado de muchas palabras como ‘solidaridad’, planteando una solidaridad de prepo, pero por supuesto que no la practican de ninguna forma con sus propios bolsillos, lo mismo hicieron con la palabra ‘hambre’, que tiene un significado muy cruel, la han usado muchos funcionarios que lloran hambre con lágrimas de cocodrilo, pero al mismo tiempo exigen que le vuelvan a poner el IVA a la canasta básica o suben ingresos brutos sabiendo que eso golpea a la gente que tiene que consumir, sobre todo a los que menos tienen. En el mismo sentido, la utilizan la palabra ‘pobreza’, afirmando que “esgrimen esa palabra pero lamentablemente usan a la gente pobre para darles migajas y comprar sus voluntades y su voto, dándoles bonos que después cuando van a comprar contiene un 50% de carga fiscal, les han dado un bono para que paguen impuestos, es vergonzoso lo que han hecho”.

El presidente de CARBAP, Matias De Velazco por su parte manifestó que el Estado no ve la realidad y los acusa de oligarcas “pero esa idea atrasa 100 años porque la oligarquía ya no existe –aseguró–, no hay más grandes terratenientes y si los hay serán contados con los dedos de una mano, la mayor producción de Argentina se realiza por productores pequeños y medianos”.

De Velazco tambien afirmó que se usa la palabra solidaridad como marketing para esconder la pobreza y que el productor agropecuario se siente discriminado porque “siempre los gestos solidarios recaen sobre el campo, no hubo gesto solidario de la clase política, salvo algunas excepciones, y el sector minero, de hidrocarburos y el financiero mejoraron su situación”.



Dicha asamblea, se suma a las expresiones que vienen surgiendo en distintos puntos de la provincia ante el disconformismo del sector agroepcuario frente a las medidas de los gobiernos nacional y provincial.

La Asamblea de Salliquelo ademas tuvo expresiones de los participantes , las cuales derivaron en un documento que a continuacion transcribimos

Documento de Salliquelo



“Solidaridad, Hambre y Pobreza“

Bajo la defensa de estos conceptos, se llevó a cabo una multitudinaria Asamblea y Trac,torazo de productores de Salliquelo y la región, contando con la Presencia del Presidente de Carbap Matias de Velazco y parte de la mesa directiva de la Entidad, que vinieron a escuchar el mandato de las bases.

Bajo las premisas de:

NO a los derechos de exportación

NO a la voracidad fiscal de los estamentos políticos de los 3 niveles

NO a la enorme transferencia de recursos al sistema “Unitario” del Estado

NO a la desaparición de productores y comercio del interior productivo.

Repudiamos unánimemente la utilización espurea y cínica que algunos sectores del Poder hacen de las palabras: Solidaridad, Hambre y Pobreza cuando están lejos de ser solidarios, y están más lejos aún de resolver el Hambre y la Pobreza, y son altamente responsables de la desaparición del 41 porciento de los productores en las 2 últimas décadas, lapso de tiempo en el cual se han multiplicado en un 300 % los asentamientos en las grandes urbes.

Existen sectores de la política, jueces cómplices y empresarios prebendarios , prestadores del estado, sindicalistas corruptos que vienen provocando estos descalabros económicos, morales y sociales sin que aún todavía les haya tronado el escarmiento.

Las Rurales presentes en la Asamblea de Salliquelo: Bahía Blanca, Pigüé, Coronel Pringles, Henderson, Huanguelen, Dereaux, Adolfo Alsina, Guamini, 3 Lomas, Trenque Lauquen, Pellegrini, Rivadavia, General Villegas, resuelven elevar a la Mesa Directiva de Carbap, la propuesta de un cese de comercialización con movilización en el momento y lugar que consideren adecuado.

Salliquelo, 7 de enero de 2020

Por la Libertad y la Dignidad del Campo.