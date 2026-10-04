Ruta 5: el cónclave radical anunció que irá a la justicia

La Unión Cívica Radical (UCR) recurrirá a la Justicia mediante un amparo para exigir que el Estado convierta la Ruta Nacional 5 en una autovía, en un contexto de creciente siniestralidad vial en un corredor que resulta estratégico para la producción nacional.

La presentación de la medida judicial fue anunciada durante un acto político en 9 de Julio, justo al costado de la ruta en disputa.

El encuentro congregó a importantes figuras del partido, incluyendo al presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, y al titular provincial, Emiliano Balbín, junto a un amplio grupo de legisladores e intendentes de la región entre los cuales estuvieron los de Trenque Lauquen, Tres Lomas y Lincoln, Francisco Recoulat, Luciano Spinolo y Salvador Serenal, además de la senadora provincial, Natalia Quintana, el diputado provincial Valentín Miranda, el presidente de la Convención provincial de la UCR, Pablo Nicoletti y el concejal anfitrión, Ignacio Palacios junto con integrantes del comité local.

El reclamo surge como respuesta a cifras que los dirigentes de la coalición califican de alarmantes. Según las estadísticas oficiales expuestas durante la jornada, en lo que va de 2026 ya han fallecido 22 personas en accidentes sobre esta vía, una cantidad que supera rápidamente los 20 decesos registrados a lo largo de todo el año 2025. Esta sumatoria agrava un panorama histórico que, entre 2013 y 2022, ya había dejado un saldo de 521 víctimas fatales.

La acción legal busca que la Justicia imponga a las autoridades nacionales y provinciales plazos definidos y obligaciones concretas para la ejecución de obras de infraestructura. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que garantizar la seguridad vial y permitir que los ciudadanos regresen a sus hogares con vida es un derecho innegociable, y no un privilegio.

El evento también funcionó como plataforma para enviar un mensaje político. En su discurso, Leonel Chiarella instó a superar la polarización en el país y apuntó contra las últimas administraciones gubernamentales. El líder radical reclamó la construcción de un Estado eficiente, buscando tomar distancia tanto de la corrupción y las irregularidades en la obra pública denunciadas durante los gobiernos kirchneristas, como del abandono de la infraestructura bajo la actual gestión de Javier Milei.

La urgencia del reclamo está estrechamente ligada a la relevancia económica de la Ruta 5. Este corredor de más de 500 kilómetros conecta a la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, con Santa Rosa, en La Pampa, atravesando zonas neurálgicas para la agricultura, la ganadería y el comercio. Además, funciona como una vía logística esencial para el abastecimiento del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.

La intensa actividad productiva ha provocado un severo incremento en el tránsito pesado, deteriorando aún más la traza. Francisco Recoulat, intendente de Trenque Lauquen, precisó que entre los años 2024 y 2025 la circulación de camiones experimentó saltos significativos, con aumentos del 10% a la altura de Olivera, del 14% en 9 de Julio y de casi un 43% en su propio distrito. Frente al historial de promesas oficiales inconclusas —denunciado en el lugar por dirigentes locales—, el radicalismo confía en que la presión judicial logrará forzar la transformación definitiva de una arteria que hoy representa una amenaza diaria para miles de familias argentinas.