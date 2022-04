Psicólogos: ¿Qué pasa en la primera sesión de terapia?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

¿Te genera nervios lo que podría pasar en la primera sesión? ¿Sentís que necesitas ir pero no te animas?, y en el caso que te animes… ¿De qué hablas? ¡No sabes qué decir! El primer encuentro es el espacio en que tu terapeuta buscará conocerte lo más a fondo posible. Que cuentes, hasta donde quieras, quién sos, qué haces, qué te gustaría resolver en terapia, para a partir de ahí, para ver cómo trabajarlo. La primera sesión siempre quedará corta para definir objetivos, conocerte en profundidad y hablar del/los temas que te trajeron a consultar, pero es un buen momento para dar un gran “pantallazo general” de tu vida.

La terapia es un proceso, no busques abarcar todo en la primera sesión, porque no vas a poder. Anda paso a paso. Implica entender que comenzaste un camino de autonocimiento y sanación de algunos procesos/situaciones de tu vida. A veces, se espera una solución inmediata: “bueno, ahora que ya charlamos, hoy, ¿Qué hago con todo esto?”. Eso no es algo que pueda responderse. Los psicólogos no brindamos soluciones acabadas, sino que se van descubriendo las soluciones que mejor se adapten a vos.

Lo más importante, es saber que el psicólogo no va a juzgarte nunca. Sea lo que sea que cuentes. Es tu espacio, y se trabajará en base a tu demanda y lo que necesites. Ahora, sabiendo todo esto, ¿Ya estás más cerca de iniciar tu espacio?

