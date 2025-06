Proponen usar parte del Impuesto a los Combustibles para arreglar las rutas

La iniciativa fue presentada «ante la decisión del Gobierno nacional de abandonar la obra pública y el mantenimiento de las rutas nacionales».

Senadores de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para que las provincias puedan financiar el mantenimiento de rutas con parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, «ante la decisión del Gobierno nacional de abandonar la obra pública y el mantenimiento de las rutas nacionales», según las palabras del senador Sergio Leavy, uno de los impulsores de la iniciativa.

La iniciativa lleva las firmas de sus pares Mariano Recalde, Eduardo «Wado» de Pedro, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara, Florencia López, Silvia Sapag, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Rejal, Alicia Kirchner, Teresa González, Silvina García Larraburu, Carlos Linares y Antonio Rodas.

El proyecto plantea un nuevo esquema de distribución del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966, para asignar mayores recursos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica Parlamentario.

«Por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación. La plata está, pero no aparece. Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería haber ascendido a $618.964 millones, de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $309.482 millones, pero solo se transfirió poco más de un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones. ¿A dónde está yendo a parar todo ese dinero, si no es a las rutas?», subrayó Leavy.

En los argumentos, el salteño afirmó que «la propuesta se sustenta en el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 2, que señala: ‘No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere'». «En función de eso, consideramos que corresponde reasignar los recursos del Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono a fin de que las provincias y municipios puedan afrontar las obligaciones que por inacción le han sido transferidas», sostuvo.

Además, el legislador explicó que «se plantea el traspaso a las provincias del 13,54% del Impuesto a los Combustibles que corresponderían a Vialidad Nacional y un 4,31% que debía usarse para infraestructura hídrica. Esto representa alrededor de $230.000 millones adicionales para las provincias, considerando solo el primer cuatrimestre de este año».

Cabe aclarar que, en el proyecto se indica que el Sistema Federal Vial, integrado por las rutas y caminos nacionales, provinciales y municipales, se financia con el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, sustentado, entre otros ingresos, con el 28,58% del Impuesto a los Combustibles. (El Territorio)