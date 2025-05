Proponen incorporar educación en lengua de señas en las escuelas de la provincia

En las últimas horas, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Luciana Padulo, reiteró la solicitud para crear del Ciclo de Capacitaciones Educativas en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Un proyecto que ingresó en 2022 pero que el año pasado perdió estado parlamentario.

Es preciso mencionar que, el escrito que lleva la firma de Padulo y se encuentra en la Legislatura bonaerense bajo el expediente D-3219/23-24, busca introducir las temáticas de la lengua de señas, la neurodiversidad y la donación de órganos y sangre en las instituciones educativas, tanto para estudiantes, docentes, personal no docente y autoridades escolares, además de invitar a padres y representantes legales.

Según se detalla en el texto del proyecto, el ciclo denominado CICAE tendrá carácter anual y una frecuencia mensual, con el objetivo de fomentar el abordaje y tratamiento común de temas relevantes vinculados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y propiciar una formación colectiva en temas sensibles y de actualidad para toda la comunidad educativa.

El programa contempla la inclusión de diversas temáticas que deberán ser elaboradas por la Dirección General de Cultura y Educación, como la violencia, el bullying, los delitos sexuales e informáticos, el grooming, la discapacidad, la neurodiversidad, la lengua de señas, la donación de órganos y sangre, y los primeros auxilios con reanimación cardiopulmonar.

No obstante, el escrito de Padulo hace especial énfasis en que el listado de temáticas a abordar por el ciclo educativo no es cerrado, por lo que el Consejo General de Cultura y Educación podrá incorporar nuevos tópicos de capacitación de acuerdo a las necesidades del ciclo lectivo y la institución en particular.

En tanto, el proyecto de la diputada Padulo contempla la posibilidad de implementar estas capacitaciones de forma virtual, y distribuir el contenido de manera digital, al tiempo que habilita al Ejecutivo a firmar convenios con universidades, colegios profesionales y ONG para garantizar un dictado especializado y actualizado de los contenidos.

Por otro lado, la iniciativa de la diputada bonaerense del Frente Renovador propone además que estudiantes avanzados de carreras afines a las capacitaciones puedan participar de las mismas en el marco de las prácticas formativas que proponen los profesorados.

En relación con los contenidos específicos, el proyecto justifica la incorporación de la lengua de señas y la neurodiversidad como ejes fundamentales para avanzar hacia una escuela inclusiva, al remarcar que estas temáticas “son esenciales frente a una población escolar cada vez más diversa”, y que su abordaje permite construir una cultura educativa basada en la tolerancia, la empatía y la responsabilidad compartida.

Respecto de la donación de órganos y sangre, el texto de Padulo subraya que su enseñanza debe promoverse desde la escuela para sensibilizar a los jóvenes, formarlos como agentes multiplicadores de la importancia de donar, e impulsar una conciencia solidaria desde temprana edad.

En ese sentido, la diputada bonaerense de Unión por la Patria cita como antecedente positivo la Ley Justina, que marcó un hito en la cantidad de trasplantes realizados en el país y justifica la inclusión de este contenido en la agenda educativa.

Respecto a primeros auxilios y RCP, el proyecto destaca que si bien ya existe una ley que incorpora estas prácticas en la currícula, esta solo alcanza a determinados niveles. Por eso, Padulo propone su ampliación a otros niveles educativos, con el fin de brindar herramientas básicas para actuar ante emergencias y fomentar una cultura preventiva y solidaria.

Al final, la iniciativa de Padulo también invita a los municipios de la provincia a adherir a la norma, con el objetivo de ampliar el alcance territorial del CICAE y fomentar una implementación uniforme en todo el sistema educativo bonaerense.

En los fundamentos del proyecto, la diputada del oficialismo bonaerense resalta que estas capacitaciones permitirán a la comunidad escolar actuar con conocimiento y responsabilidad ante situaciones complejas, evitar improvisaciones y promover intervenciones consensuadas y fundamentadas.

Por eso, el proyecto de Padulo hace especial énfasis en que el objetivo de su aprobación en la Legislatura bonaerense es el de fortalecer la educación como herramienta para construir ciudadanía, promover derechos y mejorar la convivencia en las escuelas públicas y privadas de toda la provincia de Buenos Aires. (Diputados Bonaerenses)