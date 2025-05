Junín: Productores agropecuarios amenazan a intendente PRO con llevarlo a tribunales

El conflicto entre el sector agropecuario de Junín y el gobierno municipal se intensifica. Durante una asamblea con la participación de más de 200 productores, se resolvió analizar la posibilidad de iniciar acciones judiciales colectivas contra la gestión del intendente Pablo Petrecca, a quien acusan de haber desatendido de forma prolongada el estado de los caminos rurales.

Los productores sostienen que hace más de un año y medio que no se realizan trabajos de mantenimiento en numerosos tramos viales, muchos de ellos en zonas claves para la producción, lo que los ha dejado prácticamente intransitables. “Hay caminos por donde no pasa una máquina desde hace más de un año. Esto ya no se puede sostener”, afirmó Alejandro Barbieri, expresidente de la Sociedad Rural local.

Según reporta el medio local, Semanario, la principal exigencia del sector es que se concreten las reparaciones sin más demoras, al margen de la eventual tercerización del servicio que el Ejecutivo ha mencionado, pero aún sin precisiones ni documentación oficial. “No importa si lo hace el municipio o un privado, lo que se necesita es que los caminos se arreglen ya”, remarcaron desde las entidades agropecuarias.

Barbieri también criticó la gestión de la tasa vial y denunció la falta de voluntad política para resolver el problema. En este sentido, la asamblea decidió explorar vías legales para garantizar que lo recaudado por este tributo se destine efectivamente al mantenimiento de la red vial.

Por su parte, el actual presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, destacó la alta convocatoria y planteó la necesidad urgente de una renovación total de los caminos rurales. “Solo tres de cada diez pesos que paga el productor por la tasa se utilizan para los caminos, lo cual es claramente insuficiente”, expresó. Aunque se mostraron dispuestos a mantener un diálogo franco con el municipio, los productores advirtieron que si no hay más inversión, deberá reconsiderarse el valor de la tasa. (InfoGEI)Ac