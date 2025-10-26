26 Oct 2025
15.9 C
Nueve de Julio
Buscar
Regionales

Presidente retocado

No es la primera vez que ocurre. Pero no deja de llamar la atención. Javier Milei no está cómodo con su imagen personal, por eso, recurre a trucos de enfoque (las tomas de cámara desde arriba, las fotos con la cara “chupada” haciendo “pececito”) y los filtros, el Photoshop, la IA también, para mostrarse como le gustaría que fuera la cosa. Pero la realidad es una sola, la de verdad, no la de las redes. Y a veces, esos “tuneos” de imagen son demasiado evidentes, groseros.

Hoy mismo, hubo otro ejemplo. La foto del presidente Javier Milei votando en las elecciones generó controversia debido a retoques digitales evidentes. Según pudo verse, la imagen compartida en redes sociales y medios mostraba al presidente con un tono de piel más bronceado, la piel visiblemente más lisa y sin arrugas, y un cabello que parecía más frondoso de lo habitual. Estos evidentes filtros y retoques digitales fueron rápidamente señalados por usuarios en redes sociales, lo que generó una ola de comentarios y memes al respecto.

La irrealidad no solo suya sino de quienes tiene alrededor, que temen ponerle un límite de sensatez y prefieren exponerlo al ridiculo, ambito en el cual, evidentemente, se siente cómodo. Una suerte de «Diario de Irigoyen» versión siglo XXI, con retoques digitales.

Últimas noticias

Generaladmin -

Avanza el escrutinio de una elección con baja participación

Con el cierre oficial de las mesas de votación a las 18:00 horas, se ha dado inicio a la...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra