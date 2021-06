Presencialidad escolar: Bianco dijo que “no hay discriminación” del interior

El jefe de Gabinete bonaerense defendió la habilitación de la concurrencia a escuelas en el AMBA. “Estamos cumpliendo la ley y respetamos los indicadores objetivos”, explicó.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, defendió hoy las la habilitación de clases presenciales para los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y sostuvo que en la determinación se tomó por “indicadores objetivos” y que “no hay discriminación” hacia los municipios del interior.

“No hay discriminación. Estamos cumpliendo la ley y respetamos los indicadores objetivos”, dijo hoy el funcionario de Axel Kicillof en referencia a los reclamos de algunos intendentes de Juntos por el Cambio del interior de la provincia.

“Con el nivel de incidencia de casos si un distrito está en fase 2 es inviable que haya presencialidad. Es una medida de cuidado que adoptó el Gobierno Nacional. Yo les diría que hagan cumplir la normativa así bajan los casos”, agregó Bianco en el marco de una entrevista por Radio Provincia.

El jefe de Gabinete explicó que “ahora el problema son los distritos del interior que tienen mayor incidencia de casos”, pero que “retomaremos la presencialidad cuando se normalice la situación”.

En cuanto al panorama general de contagios en la provincia, señaló que “son niveles altos y preocupantes pero estamos relativamente mejor en base a las medidas que se tomaron porque dieron resultado”.

Bianco también criticó duramente a la oposición. “Hay una intensión de poner palos en la rueda. Cada medida que toma el Gobierno nacional y provincial salen a criticarla sin argumento real”, aseguró.

Y apuntó específicamente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Ha decidido no respetar el DNU, es una decisión política que nos la dijeron en una reunión que tuvimos. No puedo discutir eso, pero si hay un decreto me parece gravísimo no respetarlo”, indicó. (DIB) MT