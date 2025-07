“Por si se pudre”: intendentes UCR y PRO tienen Plan B en sus distritos

Los jefes comunales amarillos arman listas con ex Juntos por si fracasan los acuerdos con los libertarios. Sus pares de la UCR amenazan con la Lista 3 si no se respeta su centralidad y representación territorial. Todo a horas del cierre de inscripción de frentes para septiembre.

El PRO y la UCR, como el resto de fuerzas políticas con aspiraciones electorales, negocian a contrarreloj para cerrar acuerdos que les permitan ganar volumen en las legislativas de este año.

La fecha límite es el 9 de julio, por lo que se suceden por estas horas reuniones, llamados y mensajes tendientes a cerrar los pactos de cara a las locales y provinciales de septiembre y las generales de octubre.

Horas atrás, Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, consiguió el aval de la Asamblea para avanzar en una alianza con los libertarios, aunque el texto difundido luego aclaró que el poder que le concedieron no se limita a La Libertad Avanza.

Sí quedó claro que aún faltan limar muchos detalles, especialmente en cuanto a la representación del partido amarillo en las listas. Aunque no quedaron dudas de que resignan color y sigla: el frente se llamará Libertad Avanza y su color será el violeta.

Como informó La Tecla.info, varios intendentes transmitieron sus inconvenientes para avanzar en un acuerdo con los referentes libertarios en sus territorios. En este sector se inscribe, por ejemplo, la alcaldesa de 9 de Julio, María José Gentile, quien sufrió el voto en contra de la rendición de cuentas, una denuncia penal y hasta un pedido de destitución por parte de los violetas en el Concejo Deliberante.

Igual situación se vive en Lobos, donde el intendente Jorge Etcheverry recibió la visita de un referente libertario, quien le ofreció un acuerdo con condiciones insólitas: que el PRO ocupe el quinto lugar en la lista de concejales.

Sin embargo, ninguna propuesta alcanzó el absurdo como la que relató -en off- otro de sus colegas amarillos: “El referente libertario me propuso un co-gobierno para estos dos años que faltan de mi mandato. Me quedé mirándolo y pensando si me estaba cargando o me hablaba en serio. Sea como sea, la propuesta fuera absurda”, refirió el mandamás de un distrito del interior.

Habida cuenta de estas dificultades, varios intendentes amarillos confirmaron que arman listas alternativas para no verse sorprendidos en caso de que fracase el «romance» con los libertarios. «Todos lo estamos haciendo, especialmente con radicales y otros espacios con los que venimos manteniendo acuerdos desde los tiempos de Juntos por el Cambio», explicaron.

Por parte de los radicales, este martes 8 de julio, a partir de las 10, tendrá lugar el encuentro de la Convención de Contingencia, que preside el diputado provincial y candidato a presidente del Comité Provincia, Pablo Domenichini.

La misión será la misma que cumplen todos los espacios: dar el visto bueno a la política de alianzas con otras fuerzas y sectores, aunque, a diferencia de los amarillos, la idea es delimitar a los futuros socios.

El último sábado, el referente de Unidad Radical, Miguel Fernández, dejó en claro que la UCR, como espacio mayoritario, no cede su centralidad y que evalúa ir en soledad si no se respeta su territorialidad (tiene 27 jefes comunales y más de 200 concejales) y su representación legislativa.

Con la consigna “ni con La Libertad Avanza ni con el kirchnerismo”, el centenario partido mostró su enfado por la manipulación de candidaturas, desmintiendo todos los nombres que se echaron a rodar hasta el momento.

Según pudo saber La Tecla.info, las autoridades partidarias de transición (la Justicia aún debe definir el resultado final de las internas y consagrar a las nuevas autoridades del Comité Provincia) bajaron la indicación a los 135 comités provinciales de que vayan armando listas propias.

Así, si no prosperan los intentos de alianza con espacios como el monzoismo, la Coalición Cívica, el GEN y otros espacios, la provincia de Buenos Aires se verá plagada de la histórica Lista 3, integrada por radicales puros. (La Tecla)