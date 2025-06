¿Peligra el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses?

Por la condena contra Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió suspender su agenda de actividades. Hoy tenía previsto viajar a Florentino Ameghino y a Carlos Tejedor, pero decidió quedarse en La Plata para seguir de cerca los acontecimientos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Antes del fallo de la Corte Suprema, Kicillof y Cristina estaban empezando a acercar posiciones para delinear la estrategia electoral de Unión por la Patria. El gobernador ya había logrado imponer el desdoblamiento de los comicios, pero todavía falta definir el armado de listas. La expresidenta, por su parte, había decidido ser candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección Electoral.

Ahora esto último no es posible entonces hay quienes creen que es momento de revisar también el desdoblamiento. En el gobierno bonaerense decían que había “cero chances“, pero ahora el escenario es distinto. “Va a haber que revisar muchísimas cosas“, reconoció esta mañana Adrián Grana, el subsecretario de Coordinación Institucional de la Provincia.

En declaraciones a FM Cielo, el dirigente celebró que “el conjunto del peronismo se unifica detrás de la defensa de Cristina”, pero también advirtió que el escenario electoral cambió rotundamente. “Una cosa es con la plena vigencia de derechos y otra cosa es en estas circunstancias donde la democracia está amañada”, expresó en su paso por el programa Todo no se Puede.

Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró de acuerdo con esta postura. “Independientemente de esta circunstancia el peronismo iba a terminar en una posición de unidad“, pero ahora “con la posibilidad de que Cristina no se pueda presentar” se abre una “situación muy distinta”.

¿Se revisa el desdoblamiento de las elecciones provinciales?

En este nuevo panorama, el ministro Bianco no descartó la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, están previstas para el 7 de septiembre y la organización está en marcha. Sin embargo, el desdoblamiento “es una facultad que tiene el gobernador. No me corresponde a mi decidirlo ni sostenerlo“, dijo Bianco en Futurock.

El funcionario aclaró que no habló del tema con Kicillof, pero dejó en claro que está en revisión. “Son decisiones políticas que tendrá que tomar el gobernador“, afirmó. (Infocielo)