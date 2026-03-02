PBA: Kicillof abrió sesiones confrontando con Nación



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió las sesiones ordinarias con un tono de confrontación directa con el Poder Ejecutivo nacional. Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas contra el modelo económico de Javier Milei, asegurando que los indicadores actuales reflejan una realidad que «todos señalan como evidente» y es que el país atraviesa un momento crítico que no ofrece señales de mejora en el corto plazo.

Kicillof centró su mensaje en la defensa del rol del Estado como garante de derechos fundamentales, contraponiendo su gestión a las políticas de ajuste fiscal y desregulación promovidas desde la Casa Rosada. En este sentido, el gobernador subrayó que la provincia de Buenos Aires funciona como un «escudo» para proteger a sus ciudadanos de lo que calificó como una agresión sistemática al federalismo y a la producción nacional. Su diagnóstico subrayó que la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la paralización de la obra pública están configurando un escenario de recesión profunda. El discurso no solo se limitó al análisis económico, sino que también tuvo un fuerte componente político de cara al futuro. El mandatario hizo un llamado a construir una «alternativa de país» que priorice la justicia social y la soberanía sobre los recursos naturales, distanciándose de las alianzas externas que, según su visión, el gobierno nacional busca fortalecer en detrimento del bienestar local. Con esta intervención, Kicillof se reafirma como el principal referente de la oposición, marcando una frontera clara entre dos modelos de país en disputa.



