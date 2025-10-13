Paro nacional docente y marcha al Congreso

Este martes se realizará un paro nacional docente con movilización al Congreso, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y acompañado por gremios universitarios, en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias para el sistema educativo.

La medida de fuerza, que incluirá docentes de nivel inicial, primario, secundario y universitario, busca expresar el rechazo al ajuste en educación y exigir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y una nueva ley de financiamiento educativo.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la marcha principal está prevista para las 10 de la mañana, con concentración frente al Congreso. Ctera difundió un video institucional, con la melodía del Himno Nacional de fondo, donde reiteró sus reclamos por el aumento del presupuesto educativo, fondos para infraestructura escolar y la defensa de los derechos previsionales del sector.

Adhesión universitaria

A la convocatoria de Ctera se sumaron sindicatos universitarios, entre ellos la Conadu y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambas organizaciones anunciaron su participación en la movilización y reclaman la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que el Poder Ejecutivo puede promulgar hasta el próximo 21 de octubre.

“Paramos junto a toda la docencia del país en defensa de nuestros salarios y jubilaciones, y por la restitución del Fonid para el nivel preuniversitario”, expresó la AGD-UBA en un comunicado. Además, el gremio propuso realizar un nuevo paro de 24 horas si, tras la promulgación de la ley, el Gobierno decide no aplicarla, medida que podría concretarse durante la semana del 20 de octubre.