Paro de bancos: ¿se podrán realizar operaciones por homebanking?

Este jueves 28 de abril los trabajadores de las entidades bancarias llevarán a cabo una medida de fuerza por 24 horas.

Los bancos de todo el país realizarán un paro de 24 horas este jueves 28 de abril, ante el estancamiento de las negociaciones salariales, según anunció la Asociación Bancaria.

Los clientes bancarios no podrán realizar ninguna gestión comercial que requiera la concurrencia a las sedes de los bancos ni por medio de atención t6elefónica. No obstante, no se prevén inconvenientes para realizar trámites a través del homebanking o por cajero automático.

Vale aclarar que algunas filiales de La Bancaria en el interior del país advirtieron sobre que no se realizará recarga de efectivo en las terminales de los cajeros. Asimismo, los comercios son uno de los canales alternativos para retirar dinero en efectivo utilizando tarjeta de débito.

En cuanto al pago de jubilaciones que correspondían al día del paro, Anses ya había adelantado que pasaban al miércoles previo. (DIB)