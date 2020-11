Panaderos de la Provincia de Buenos Aires en estado de alerta y movilización

Santoandre señaló que : “nosotros no somos políticos, somos pequeñas pymes familiares y solo le pedimos al ministro del area que nos reciba así le explicamos bien la problemática de la industria que parece, desconoce” . “En esta pandemia hemos sufrido aumentos del insumo principal del pan, es decir el Harina,la grasa, la manteca, la margarina y los combustible etc.” Llamamos a la reflexión a las autoridades nacionales, porque han cerrado muchas panaderías, y esto sería la estocada final para que la industria desaparezca, nos vamos a fundir todos, ya estamos endeudados , y no se puede más”, enfatizó el presidente de Federación que nuclea a los propietarios de panaderías. Por su parte el secretario general del sindicato de obreros y panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz ,declaró el estado de alerta y movilización de los panaderos: “Si no nos reciben en el ministerio, vamos a marchar juntos , empresarios y trabajadores, esta acción nos pone inexorablemente en la calle a todos, porque vender el pan 70 pesos, con harina subsidiada o regalada ,alguien gana, y seguro son algunos pícaros”. El ministro no puede prestarse y hacerle el juego a punteros políticos,agregó Ruiz, “Convalidar esto , sería permitir seguir precarizando a los trabajadores que van a recibir el 50% de los salarios con planes , ni que hablar de la condiciones de higiene, o espacios físico donde se va a elaborar un alimento tan sensible con es el pan de todos los días.

“Las cooperativas tienen todo gratis del estado nacional, queremos saber si el harina que van a utilizar no viene de piratas del asfalto , cuales van a ser las condiciones laborales de los trabajadores, vamos a seguir igualando para abajo ” , se preguntó Ruiz

Finalmente ; Raul Santoandre destacó que “Aun en momentos complicados supimos acordar con Guillermo Moreno un precio justo del pan,pero parece que ahora nos quieren atropellar”.